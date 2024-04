Truffa impossibile da SCOPRIRE: il messaggio è pericoloso

Come si può vedere in basso, anche oggi gli utenti devono avere a che fare con una truffa clamorosa. Questo messaggio sta portando davvero tanti problemi a coloro che ci cascano, credendo di essere giunti all’inizio di una nuova conoscenza.

Ovviamente consigliamo sempre di dare uno sguardo al testo, spesso scritto male in italiano. È quello è il primo punto distintivo di una truffa

Truffa pericolosa: ecco il testo che non lascia scampo

“Saluti da una ragazza solitaria e affascinante

Spero che nessuno veda questa lettera tranne te.

Sono triste e ho deciso di diversificare un po’ la mia vita.

Per la prima volta scrivo a un uomo che mi piace davvero.

Sì, sì – ho visto la tua foto e voglio conoscerti.

Spero che tu sia in città in questo momento e mi piacerebbe conoscerti.

Ti sembrerà sbagliato, ma siamo adulti. Stiamo invecchiando e io non voglio più essere una ragazza modello. Qualche mese fa ho avuto una rottura con il mio ragazzo. Ho scoperto che faceva uso di droghe e l’ho lasciato.

Ora che è passato un po’ di tempo, mi sono resa conto che non posso stare senza un uomo. Amo l’amore e quando sono sola con un uomo non ci sono limiti.

Sono molto perversa e mi eccito quando vedo che sei pronto a stare con me.

Ho tutti i tipi di giocattoli e li porto con me al primo appuntamento.

Ma ecco una domanda: ti piacerebbe incontrarci per una “tazza di caffè”?

Non sono interessato a un sostegno materiale.

Tutto quello che voglio è sesso spinto con un uomo carismatico come te.”

Questo messaggio nasconde ovviamente un link che abbiamo rimosso appositamente, tramite il quale l’utente crede di iscriversi al sito di incontri necessario a conoscere la ragazza, che in realtà non esiste. Vi consigliamo di fare molta attenzione all’indirizzo e-mail, spesso semplice da identificare come truffaldino.