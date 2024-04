Avere a disposizione un monitor per l’utilizzo domestico, o lavorativo, è sicuramente il voler porre maggiore attenzione sul proprio benessere fisico o visivo, in quanto in primis amplia di molto la produttività, ma dall’altro permette di ridurre l’emissione di luce blu, o anche lo sforzo/affaticamento della vista. Sul mercato esistono una varietà incredibile di prodotti dello stesso tipo, che abbracciano prezzi molto differenti tra loro; in questi giorni su Amazon è possibile acquistare un dispositivo di casa Philips davvero molto interessante.

Stiamo parlando del modello 273V7QDSB, un monitor LED, quindi parliamo di un IPS LCD, che ha risoluzione in FullHD, con tempo di risposta di soli 4ms. Le cornici sono ridottissime sui 3 lati superiori, mentre più marcata inferiormente, dove troviamo anche il nome del brand. Il piedistallo è posto al centro del dispositivo, che raggiunge comunque relativamente piccole dimensioni, rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, solo così avrete i codici sconto Amazon gratis e tutte le offerte esclusive gratis.

Monitor Philips quasi in regalo gratis: ecco lo sconto

Philips è una delle aziende di maggiore successo, per quanto riguarda la produzione di monitor e dispositivi di questo tipo, per questo motivo siamo molto felici di avere la sicurezza e la possibilità di acquistare uno dei suoi modelli, con un fortissimo sconto sul listino. Il prezzo mediano del prodotto è stato nell’ultimo periodo di 113,89 euro, oggi viene proposto al pubblico a soli 99,90 euro, approfittando quindi di uno sconto ulteriore del 12%. Se volete acquistarlo, dovete premere questo link.

La connettività posteriore, fondamentale per avere comunque la certezza di riuscire a collegare il maggior numero di prodotti, è composta da HDMI, DVI e VGA, in questo modo il prodotto riesce a raggiungere la versatilità desiderata, che indubbiamente ci saremmo aspettati in tale fascia di prezzo di posizionamento.