In rete sono recentemente apparsi dei render che inquadrano un PC con a bordo il prossimo processore per computer di Qualcomm, parliamo dello Snapdragon X Elite, il quale dovrebbe arrivare a bordo di quello che sarà il Lenovo Yoga Slim 7, l’autenticità delle immagini rilasciate dal leaker WalkingCat è però tutta da verificare.

Il laptop in questione ha come nome Lenovo Yoga Slim 7 14 2024 Snapdragon Edition ed è equipaggiato con uno schermo da 14,5 pollici.

I render

Sebbene la possibilità che i render non siano autentici, questi mettono in vista alcune interessanti caratteristiche del PC in questione, si denota infatti una design simile al modello precedente, con bordi smussati, tastiera senza tastierino numerico, in alto è presente l’hub microfono e fotocamera che sembra più spesso rispetto al precedente modello, forse per l’uso di tecnologie avanzate, gli altoparlanti laterali sono rivolti verso l’alto.

A risaltare è ovviamente la presenza del tasto Copilot, questo poichè i PC con i nuovi processori di Qualcomm saranno i primi a godere delle nuove funzioni IA di Microsoft e di Windows, grazie al fatto che solo X Elite al momento offre i 45 TOPS richiesti dagli LLM per girare in locale e non in cloud.

Per il resto le differenze con il modello precedente basato su Core Ultra di Intel risiedono nella connettività, infatti il modello in questione vanta 3 porte USB C, di cui una in tutta probabilità sarà compatibile con lo standard DisplayPort per garantire almeno un’uscita video al PC.

Non ci è dato sapere se i render sono reali e autentici, per scoprirlo dovremo attendere l’arrivo del nuovo PC, ciò che è certo è che il nuovo X Elite sta creando non poco scompiglio nel mondo dei compatti dal momento che offre prestazioni ed efficienza, cosa che potrebbe spingere numerose aziende a puntarci, un po’ come ha fatto Microsoft per i suoi Surface.