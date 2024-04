Netflix ha rilasciato alcune informazioni interessanti su una delle sue serie TV più seguite: The Witcher. Infatti, sembra che finalmente sia iniziata la produzione della quarta stagione. E non è tutto, è stata conferma ufficialmente la quinta stagione che sarà anche quella conclusiva.

Per l’inizio delle riprese, gli attori e la produzione si sono già riuniti per il primo “table read” collettivo. Le due stagioni conclusive verranno filmate “back to back”, ovvero senza interruzioni tra l’una e l’altra.

In arrivo su Netflix la nuova stagione di The Witcher

I fan sono entusiasti all’idea di potersi di nuovo immergere nel mondo di The Witcher. In tanti sono trepidazione all’idea di vedere Liam Hemsworth nei passi di Geralt di Rivia. L’attore debutterà nel cast come sostituto di Henry Cavill. Quest’ultimo ha abbondato la serie per divergenze creative con la produzione. Sembra che il motivo principale dell’addio sia che Cavill non fosse d’accordo con le differenze presenti tra l’adattamento Netflix e la storia originale raccontata nei libri di Andrzej Sapkowski.

Escludendo la sostituzione di Cavill, il cast di The Witcher rimane invariato. Ci sarà ancora Anya Chalotra come Yennefer di Vengerberg, Joey Batey come Jaskier e Freya Allan come Ciri. Inoltre, nella prossima stagione di The Witcher debutterà Laurence Fishburne, il Morpheus di Matrix. L’attore interpreterà il vampiro Regis uno dei personaggi più apprezzati dai fan dell’adattamento videoludico della storia di Sapkowski. Per la quinta stagione sono previste alcune interessanti aggiunte. Non ci sono però molti dettagli su questo. Molto probabilmente Netflix si riserverà l’annuncio più avanti.

Con l’inizio delle riprese diminuisce sempre di più la distanza tra il pubblico e la nuova stagione della serie The Witcher. Inoltre, la conferma della quinta ed ultima stagione accende gli animi per il finale di questa amatissima serie su Netflix. Per il momento possiamo solo aspettare che vengano rilasciate nuove informazioni sulla produzione della quarta stagione.