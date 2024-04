Neanche il tempo di attendere l’uscita di iPhone 16 che già si inizia a parlare di iPhone 17, in tutta probabilità anche tale generazione di iPhone arriverà a settembre probabilmente dell’anno 2025, tale generazione dovrebbe mantenere ancora una volta il classico settaggio basato su quattro versioni, due di fascia bassa e due di fascia alta, dunque dovremmo assistere all’arrivo della variante base, Pro e Pro Max.

La variante plus attualmente si differenzia da quella base per le dimensioni del display, il quale arriva ad avere una diagonale di 6,7” esattamente come quella della variante Pro Max.

Qualcosa però nel futuro potrebbe cambiare, stanno circolando infatti delle voci di corridoio secondo le quali il display di iPhone 17 Plus andrà ad essere più piccolo rispetto a quello della controparte attuale.

Fonti importanti

A produrre i display di iPhone 17 dovrebbe essere produttore cinese BOE, uno dei fornitori di schermi LPTO, dunque in grado di offrire un refresh rate variabile fino a 120hz e la tecnologia always on.

In un post condiviso sulla piattaforma di social media X, Ross Young, CEO e analista della DSCC, Ha affermato di aver ricevuto delle importanti indiscrezioni in merito a quella che sarà la diagonale di iPhone 17 Plus, quest’ultima infatti dovrebbe essere più piccola rispetto a quella di iPhone 15 Plus, non ha però rilasciato dettagli sull’esatta misura che verrà alla luce nel 2025.

Dunque non rimane che attendere ulteriori indiscrezioni sulla futura generazione di iPhone che arriverà dopo quella che verrà presentata a settembre di quest’anno, ciò che è certo e che Apple ha intenzione di differenziare in maniera più sottile ogni singolo modello di iPhone in modo da garantire una famiglia variegata seppur composta ancora Dai quattro classici device con due di fascia bassa e due di fascia alta.

Da notare però che finalmente sembra che Apple liberale differenze nella qualità dei display dal momento che a molti sembra privo di senso pagare circa 900 € per un device e non avere uno standard presente ormai anche sulla fascia medio bassa.