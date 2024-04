Gli hard disk esterni sono divenuti nel tempo sempre più diffusi e richiesti dal pubblico, anche se il progresso tecnologico ha portato le aziende a lanciare sul mercato modello basati sugli SSD, comunemente definiti Hard disk allo stato solido, che offrono una maggiore velocità di salvataggio/memorizzazione dei dati. Tra i tanti prodotti attualmente disponibili in commercio, possiamo trovare senza ombra di dubbio il Samsung T9, un SSD esterno portatile di ottima qualità.

Il modello, per la precisione, è il T9 MU-PG4T0B, nella sua variante che prevede 4TB di memoria integrata, con connettività USB 3.2 Gen 2×2, che significa avere comunque la possibilità di raggiungere una velocità di trasferimento elevata, pari addirittura a 20Gbps, con dispositivi abilitati e compatibili, ovviamente (in quanto non dipende solo dall’SSD, ma anche dal prodotto a cui viene collegato).

Hard disk esterno SSD di Samsung: prezzo ridicolo

Nel momento in cui si dovesse pensare di acquistare un SSD esterno di Samsung, è bene capire che il prezzo di vendita potrebbe essere molto elevato, infatti il modello citato nel nostro articolo viene oggi commercializzato ad un valore di listino di ben 549 euro. La spesa viene ridotta del 32% da Amazon, con un’offerta speciale, riuscendo così a ridurre di molto la cifra d’acquisto da sostenere, per così dover spendere solamente 376,70 euro a questo link.

Dimensionalmente il prodotto non risulta assolutamente essere troppo ingombrante, nello specifico raggiunge 8,8 x 6 x 1,4 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno ai 122 grammi. E’ stato progettato per essere super resistente, per questo motivo può resistere a cadute fino a 3 metri di altezza, ed integra la tecnologia anti-surriscaldamento, pensata proprio per evitare che, in fase id utilizzo, il dispositivo possa raggiungere temperature troppo elevate.