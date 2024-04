DJI Osmo Action 3 è una action camera di qualità, che punta fortemente verso l’eccellenza, infatti è un dispositivo che negli anni ha acquisito sempre più valore ed interesse da parte del pubblico, sino ad arrivare a raggiungere l’eccellenza di casa GoPro.

La variante che potete trovare oggi su Amazon è la Combo Standard, al cui interno non troviamo troppi accessori, sebbene sia presente lo stretto necessario per garantirne il funzionamento: la camera, la cornice di protezione orizzontale/verticale, la batteria (removibile), il supporto adesivo, il cavo power delivery per la ricarica, il supporto per adattatore a sgancio, la protezione per obiettivo in gomma e la vite di bloccaggio.

DJI Osmo Action 3: il prezzo è da non credere

Prezzo di vendita fortemente ridotto sull’acquisto della DJI Osmo Action 3, una action camera di assoluta qualità, che in media era stata commercializzata dall’azienda a 249 euro. Per ridurre ulteriormente la spesa che gli utenti si ritroverebbero a dover sostenere per il suo acquisto, Amazon ha indubbiamente deciso di applicare uno sconto del 12%, per così arrivare a risparmiare altri 31 euro, fino ad un valore finale di soli 218,99 euro. L’acquisto è da completare qui.

Di base il prodotto gode di una impermeabilità fino a 16 metri di profondità, molto comodo è la presenza del doppio touchscreen, sia anteriore che posteriore, con un sensore che gode di un angolo di visione di 155 gradi, permettendo comunque la registrazione in 4K ad alta definizione. L’autonomia è uno dei fiori all’occhiello del prodotto, raggiungendo al massimo 160 minuti di utilizzo, con 150 minuti di registrazione continua fino a temperature bassissime, anche -20 gradi centigradi. Per la registrazione social, è prevista la realizzazione di video in verticale, sfruttando il montaggio preposto per il suo corretto funzionamento, con qualsiasi attrezzatura di cui potreste esser in possesso.