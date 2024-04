Amazon Prime Video non ha perso tempo. Dopo poco più di una settimana dell’arrivo della prima stagione di Fallout ha confermato la sua seconda stagione. L’annuncio è avvenuto in via ufficiale anche se non sono stati ancora rilasciati dettagli concreti sul rilascio. Considerando quanto noto fino ad ora è ipotizzabile che il cast, così come il team creativo, saranno confermati sulla base dell’andamento della trama di questa avvincente storia.

Confermata la seconda stagione di Fallout su Amazon Prime Video

La notizia per quanto ben voluta, non è troppo sorprendente. La serie, infatti, ha attirato da subito pareri e recensioni positive sia da parte del pubblico che da parte della critica. Amazon, annunciando la conferma della seconda stagione, ha ribadito questo enorme successo anche se non ha rilasciato informazioni specifiche. Sappiamo solo che nei primi quattro giorni la serie è entrata nella top 3 dei contenuti più guardati su Prime Video e che i primi episodi sono i più guardati dal rilascio della prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, nel 2022.

La prima stagione di Fallout è composta da otto episodi rilasciati in contemporanea lo scorso 10 aprile. Per chi non la conoscesse, la nuova serie Amazon Prime Video è ispirata all’omonima serie di videogiochi action RPG open word di Bethesda (ora proprietà di Microsoft). La trama è ambientata in un futuro post-apocalittico nucleare, nella serie tra le rovine di Los Angeles. La società del tempo vive nei Vault, rifuggi antiatomici sottoterra. Infatti, la superficie del pianeta è ormai inagibile a causa delle radiazioni e della presenza di creature mutanti.

Le menti dietro l’adattamento Amazon sono Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Nel team creativo/produttivo troviamo anche Jonathan Nolan che ha diretto i primi tre episodi. Il cast è formato da Ella Purnell, che da vita a Lucy MacLean, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan e Moisés Arias.