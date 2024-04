Il successo della serie TV dedicata a Fallout è stato incredibile. A pochissimi giorni dall’uscita in streming su Prime Video, lo studio di produzione ha già confermato il rinnovo per una seconda stagione.

Realizzata da Amazon MGM Studios, la serie è liberamente ispirata all’omonima saga videoludica. Il mondo è stato devastato da una guerra nucleare e i pochi sopravvissuti vivono cercando di tirare avanti come possono. Le leggi sociali sono un mero ricordo e vige esclusivamente la legge del più forte.

Da questa premessa, si sviluppa la storia di Lucy MacLean, una ragazza che ha sempre vissuto nel suo Vault. Questo bunker è rimasto sigillato per secoli e Lucy non ha la minima idea di cosa aspettarsi all’esterno. Tuttavia, sarà costretta ad uscire e affrontare il mondo, imparando a proprie spese cosa significa sopravvivere in un mondo radioattivo e popolato da minacce.

Wouldn't want to keep you on the edge of your seat, now, would we?

See you back in the Wasteland for SEASON 2. pic.twitter.com/ULs6DEPHDW

— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 18, 2024