TikTok fa pace con Universal Music: la musica ora torna ufficialmente

TikTok stava affrontando un gran problema per quanto riguarda i brani musicali all’interno dei post degli utenti. Un nuovo accordo sancisce ufficialmente la pace con gli Universal Music Group e porta di nuovo tanti brani ed artisti famosissimi sulla piattaforma.

Inizialmente gli Universal aveva rimosso la sua musica da TikTok, parliamo dell’1 febbraio. L’accordo sigla adesso il ritorno sulla piattaforma di tantissimi brani ed artisti tutelandoli dai danni dell’intelligenza artificiale.

TikTok, la musica che conta è finalmente tornata: è pace con Universal

Se prima gli artisti erano preoccupati in merito alla questione della monetizzazione tramite TikTok, adesso ci pensa l’etichetta musicale a tutelarli. Il problema era l’intelligenza artificiale generativa ma tutto sarebbe stato chiarito al meglio.

A pubblicare un comunicato ufficiale è stato proprio Universal Music Group che ha voluto tranquillizzare tutti gli artisti che avevano mostrato preoccupazione. In basso potete notare un estratto con alcune delle parole del comunicato:

“TikTok e Universal Music Group (UMG) stanno collaborando per assicurare che l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nell’industria musicale rispetti e protegga il contributo umano e gli introiti degli artisti e degli autori. TikTok ha annunciato il suo impegno a lavorare insieme a UMG per garantire che i contenuti musicali generati dall’IA e non autorizzati vengano rimossi dalla piattaforma. Inoltre, l’accordo prevede lo sviluppo di strumenti che facilitino l’attribuzione corretta delle opere agli artisti e agli autori originali. L’obiettivo principale di questa collaborazione è promuovere l’integrità creativa e garantire che i creatori possano beneficiare equamente del loro lavoro.”

All’interno dell’accordo ci sono anche delle nuove opportunità per la monetizzazione. Queste sono legate alle capacità crescenti in termini di e-commerce per quanto riguarda TikTok. La piattaforma continuerà a sviluppare nuovi strumenti per dare una mano agli artisti a sfruttare al meglio la piattaforma, offrendo l’integrazione di servizi di vendita dei biglietti per i concerti ma anche dei servizi per le analisi dei dati.