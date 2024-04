Aion Hyper SSR: l'auto elettrica cinese dalla potenza innovativa

Ormai siamo ben lontani da quando le auto elettriche possedevano prestazioni non tanto eccellenti. Attraverso studi e ricerche, la mobilità elettrica ha subito un’accelerazione che ha portato con sé una maggiore efficienza in termini di potenza e di velocità, oltre che di autonomia. Tra le scelte disponibili ci sono vetture dal design sportivo e futuristico. La nuova Aion Hyper SSR, presentata in Italia da GAC Motor, è una hypercar interamente elettrica che conquisterà ogni singola automobilista grazie alle sue caratteristiche che uniscono potenza e tecnologia.

La Aion Hyper SSR ha una carrozzeria molto leggera e al contempo resistente grazie al materiale scelto in fibra di carbonio. L’hypercar possiede poi una configurazione tri-motor, così straordinaria da riuscire a produrre una potenza di 1225 CV. Tale cifra così impressionante va a collocarla direttamente tra le vetture elettriche più potenti presenti al momento sul mercato. Grazie a questa potenza, L’auto è in grado di arrivare da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi, con una spinta pazzesca. E la velocità? La velocità massima dichiarata è di 250 km/h, rendendola una vettura perfetta sia per la strada che per la pista.

Un’auto da pista e da strada interamente elettrica

Al suo interno, la Aion Hyper SSR presenta dettagli di puro lusso e tecnologia avanzata. I rivestimenti sono stati creati attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili e non di origine animale. I sedili sono leggeri e confortevoli, tanto da riuscire a donare una seduta comoda anche quando si percorrono lunghe distanze o durante le accelerazioni più improvvise. Il quadro possiede uno schermo da 8.8 pollici, dov’è possibile visualizzare tutte le informazioni utili. Il sistema di infotainment, inoltre, ha un secondo display da 14.6 pollici posto nella console centrale, donando una connettività egregia e un livello di intrattenimento superiore.

La principale competitor dell’Aion Hyper SSR è la Rimac Nevera. Si tratta di un’altra hypercar elettrica dotata di quattro motori elettrici che vanno a erogare in totale 1903 CV, consentendole a raggiungere prestazioni letteralmente da record. L’auto Infatti può passare da 0 a 100 km/h in soltanto 1,8 secondi e la velocità massima è di 412 km/h. Non sorprende che abbia fatto già parlare molto di sé. Anche se è vero che la Nevera possiede numeri importanti, più alti della Hyper SSR di Aion, la SSR presenta comunque prestazioni incredibili ad un prezzo sicuramente più accessibile.

In Cina, la Aion Hyper SSR aveva un prezzo base di 178.000 dollari, equivalenti a circa 167.200,77 euro, per la versione “entry-level” ed a 233.000 dollari ( 218.863,92 euro) per la versione Ultimate Track. Non sono ancora stati condivisi i prezzi per quanto riguarda il mercato europeo, ma si ipotizza che non debbano essere tanto differenti.