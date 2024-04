Kena, piovono OFFERTE: nuove tariffe da perdere la testa

Kena ha aggiunto così tante nuove offerte al suo portafogli che ora è quasi impossibile scegliere. Tra pacchetti nuovi e aggiornamenti ad alcuni già esistenti, gli utenti avranno accesso a più Giga in alcune promo e scopriranno nuove condizioni, per ora valide fino al 6 maggio.

La Promo Kena 11,99 va ad offrire ai clienti 150 GB per navigare senza pensieri usando la velocità del 4G su rete TIM, con 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Sono inclusi nella tariffa altri 13 GB di dati per il roaming sul territorio europeo. Per chi non ha attivato il servizio di ricarica automatica, c’è una sottospecie di pena: l’offerta scende a 100 GB di traffico dati. Il gestore cerca dunque di spingere gli utenti verso questa pratica.

Nel pacchetto Kena non potevano mancare i minuti senza limiti per chiamare chiunque, che abbia un telefono fisso o uno smartphone, e i 200 messaggi. Tale promozione è destinata ai nuovi clienti provenienti da qualunque operatore che scelgono di effettuare la portabilità del proprio numero. Per quanto riguarda il costo mensile, come comprensibile, esso è di 11,99 euro.

Tre offerte Kena per tre esigenze diverse

C’è poi Kena Voce 4,99, è pensata per coloro che preferiscono optare per un’offerta più leggera e molto più conveniente, ma c’è un motivo se il costo è costo esiguo. La tariffa presenta solo 1 GB di traffico, con le stesse velocità di quella precedentemente descritta, e un ulteriore 1 GB per la navigazione in roaming in Europa. Anche qui troviamo minuti senza fine e 200 SMS. Si tratta di un’offerta che potrebbe essere scelta per un secondo smartphone, dove si effettuano perlopiù chiamate.

Passando alla Promo Kena 12,99, abbiamo ben 200 GB di dati e 14 GB per il roaming. Senza servizio di ricarica automatica attivo, c’è anche in questo caso una differenza: l’offerta scende infatti a 150 GB. Come le altre due, include minuti illimitati e 200 messaggi da poter consumare inviando sms o telefonando qualsiasi numero. Per coloro che cercano una quantità importante di traffico dati, consigliamo la Promo Kena Dati 11,99. Questa contiene ben 350 GB e 15 GB di dati in roaming in Europa. Tutte le restanti tariffe e i dettagli su queste sono esplicati dettagliatamente sul sito ufficiale Kena.