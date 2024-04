Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia medio-bassa della telefonia mobile, mettendo a piena disposizione del pubblico buone specifiche tecniche, ad un prezzo tutt’altro che elevato, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Il risparmio in questo caso viene applicato su un dispositivo con 128GB di memoria interna (che comunque risulta essere tranquillamente espandibile, a cui si aggiungono 8GB di RAM, perfetto per muovere senza alcuna difficoltà il processore octa-core, e raggiungere prestazioni complessivamente discrete. La colorazione disponibile a questo prezzo è solamente quella nera, non assicuriamo che le altre presenti abbiano lo stesso identico costo.

Xiaomi Redmi 13C: un prezzo quasi regalato su Amazon

Xiaomi Redmi 13C viene commercializzato ad un prezzo mediano considerevolmente basso, infatti in questo periodo può essere vostro con un investimento di soli 107,50 euro, riuscendo a spendere altri 10 euro in meno rispetto proprio a ciò che Amazon era stata in grado di offrire nello stesso momento. L’acquisto è da completare al seguente link.

Il sistema operativo è ovviamente Android, con la personalizzazione grafica caratteristica dei prodotti di casa Xiaomi, quindi parliamo a tutti gli effetti di MIUI di ultima generazione. La presenza di un display IPS LCD, ma con refresh rate a 90Hz, rappresenta a tutti gli effetti un valore aggiunto dello smartphone, riuscendo ad innalzarne la fluidità nell’utilizzo quotidiano, anche senza poter comunque contare su qualità nei colori e nel dettaglio generale. Il comparto fotografico è forse leggermente sottotono rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, anche se va ricordato essere uno smartphone estremamente economico, di conseguenza ci si affiderà quasi esclusivamente agli 8 megapixel del sensore ottico, sperando di riuscire a scattare discrete istantanee, in ogni condizione di luce, sia al buio che al sole.