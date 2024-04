A quanto pare le famose Pixel Buds Pro di Google avranno presto delle eredi, sembra infatti che le auricolari TWL di BigG verranno annunciate nel corso del 2024 intorno ad Ottobre, probabilmente in quello che sarà l’evento I/O del mese, sebbene non sia completamente da escludere la possibilità vederle già a Maggio in concomitanza della presentazione della serie Pixel 9.

Qualcosa però ci è giunta in anticipo grazie alle certificazioni UL Demko (Danimarca) e Safety Korea intercettate da 91mobiles.com, in particolare parliamo della capacità della batteria della custodia e delle cella vera e propria mostrata a nudo.

Cosa sappiamo

Quello che si evince dai dati presenti nei database degli enti preposti è ciò:

la custodia per la ricarica ha il codice modello GH8tQ

la capacità della batteria nella custodia è di 650mAh (620mAh il modello originale)

(620mAh il modello originale) a produrre le componenti è la cinese Chongqing VDL Electronics.

Al momento non viene riportato nient’altro e non ci è dato sapere nulla di più sulle specifiche delle auricolati in arrivo da Google, fuori ogni dubbio che qualcosa preso si muoverà a ridosso della presentazione.

Di seguito vi riportiamo le specifiche tecniche del modello attuale:

Tipologia di cuffia: auricolari in-ear

auricolari in-ear Dimensioni e peso: Auricolari: 22,33 x 22,03 x 23,72 mm x 6,2 grammi Custodia per la ricarica: 25 x 50 x 63,2 mm x 62,4 grammi

Driver: dinamici da 11mm

dinamici da 11mm Connessione: Bluetooth 5.0

Codec supportati: AAC, SBC

AAC, SBC Autonomia: 11 ore senza cancellazione rumore e 7 ore con concellazione attivata

11 ore senza cancellazione rumore e 7 ore con concellazione attivata Resistenza all’acqua e sudore: IPX4 auricolari, IPX2 custodia

IPX4 auricolari, IPX2 custodia Colori disponibili: Grigio Antracite Verde Cedro Corallo Grigio Fumo

Prezzo: 219€

Per quanto riguarda le successive non ci resta che attendere, è altamente probabile l’arrivo anche di alcune funzionalità IA integrate all’interno, probabilmente per il miglioramento della qualità audio e della cancellazione del rumore attiva, non ci rimane che stare a guardare, i mesi papabili sono Maggio o Ottobre in concomitanza dei vari I/O.