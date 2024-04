Tesla Model 3 Performance: la nuova auto sarà ancora più potente

L’azienda automobilistica di Elon Musk, la Tesla, non sta esattamente attraversando un periodo fantastico. Tra licenziamenti e tagli, il magnate sta riscontrando parecchie difficoltà. Tuttavia, la società non ha accennato a fermarsi. Ora si prepara a lanciare la nuova versione della Model 3. L’innovativa auto elettrica, che avrà il nome di Model 3 Performance, da quanto comunicato, dovrebbe essere talmente potente da superare qualsiasi standard attuale in prestazioni elettriche.

La nuova Tesla avrà più di 500 CV di potenza e rispetto alle versioni precedenti presenterà anche diverse migliorie estetiche e tecnologiche. Queste caratteristiche dovrebbe riuscire a soddisfare davvero le esigenze di qualsiasi guidatore e soprattutto per coloro che vogliono un auto sostenibile ed anche sportiva. la Model 3 Performance ra ha uno scatto che va da 0 a 60 miglia all’ora in appena 3,1 secondi. Ciò vuol dire che, grazie alla sua accelerazione così fulminea, la vettura è per un pelo lontana dalla categoria delle supercar. La Tesla sarà dotata anche di un’autonomia EPA stimata di circa 505 km. in questo modo non sarà soltanto estremamente veloce ma anche comoda nel caso in cui si vogliano effettuare dei lunghi viaggi senza dover ricorrere ad una ricarica nel mezzo del proprio percorso.

Com’è messa la Tesla in tecnologia?

La quale l’azienda, dell’imprenditore alquanto eccentrico, ha dotato la nuova Model 3 Performance di un telaio e di sospensioni migliorate per dare la garanzia di una risposta rapida agli input immessi dal conducente. Sembra che anche la modalità One Pedal sia stata migliorata in modo da poter offrire una guida molto più fluida. Mentre, nel caso in cui si guidasse ad un’alta velocità, la gestione termica dei freni consentirà una maggiore sicurezza ed un controllo migliorato della vettura.

Andando dall’interno l’auto, si trovano dei sedili sportivi costruiti in fibra di carbonio che vanno a ridurre il peso e migliorano il comfort. A livello estetico l’auto elettrica Tesla ha un nuovo aspetto per quanto riguarda le fasce posteriori ed anteriori. Anche lo spoiler è costruito in fibra di carbonio e regala all’auto un aspetto ancora più aggressivo e sportivo. L’attenzione della società data ad ogni piccolo dettaglio ha permesso la creazione di un design complessivo di lusso, moderno e dalle linee eleganti.

La Tesla spera che con quest’auto riesca a risollevare la propria posizione all’interno del settore delle auto elettriche sempre più ricco di competitor. Attraverso il mix di design e di tecnologia avanguardistica, la Model 3 Performance potrebbe essere un’opzione molto affascinante per tutti coloro che cercano un’alternativa sostenibile, ma comunque potente. Che sia la volta in cui Tesla riesca a recuperare il suo “buon nome”?