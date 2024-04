Tesla, l’azienda del magnate Elon Musk, non sta attraversando un buon periodo. Dopo un 2023 deludente, l’andamento in discesa continua anche nel primo trimestre del 2024. La società, per ridurre i costi, ha annunciato licenziamenti sparsi in tutto il globo. Lo scopo di quest’azione drastica è quello di preparare la società ad una nuova fase di crescita.

L’annuncio dei licenziamenti è stato confermato dallo stesso Elon Musk. Il CEO ha inviato una mail ai propri dipendenti dove ha spiegato che la rapida crescita di Tesla negli ultimi anni ha portato ad una ridondanza dei ruoli in alcune aree. Per migliorare l’efficienza e concentrarsi sull’incremento della produzione è diventato quindi necessario tagliare più del 10% dei posti di lavoro. Non è stato specificato esattamente quanti verranno licenziati, ma considerando che Tesla al momento ha circa 140.000 dipendenti, gli esperti stimano che almeno 14.000 persone saranno colpite dal taglio al personale.

Musk ringrazia i dipendenti licenziati per il servizio svolto

Musk ha ringraziato tutti coloro che stanno per “lasciare” Tesla per il loro duro lavoro nel corso degli anni e ha loro augurato il meglio. Il CEO ha spiegato che questa decisione non è stata affatto semplice da intraprendere, ma che era necessaria per il bene dell’azienda. Musk ha anche sottolineato l’importanza dei dipendenti che resteranno e di quanto sia importante il loro contributo nell’operazione di ripresa della Tesla nel prossimo futuro. La notizia dei licenziamenti globali ha generato preoccupazioni e incertezze anche tra gli investitori, già preoccupati per il futuro della Tesla.

L’imprenditore ha inoltre descritto nella “lettera” quanto siano state importanti le tecnologie sviluppate dalla propria azienda nel settore auto ed ha incoraggiato i dipendenti nel lavorare insieme per raggiungere nuovi obiettivi e apportare altre rivoluzioni simili. La Tesla tra non molto pubblicherà i dati relativi ai profitti del primo trimestre del 2024. Dai numeri passati, si pensa che le azioni mostreranno l’evidente calo rispetto allo scorso anno. Il Q1 2024, seguendo le previsioni, sarà caratterizzato da vendite inferiori alle 400.000 unità. Riuscirà Musk a risollevare le sorti della sua società? I licenziamenti avranno l’effetto sperato? Per dare una risposta dovremo attendere qualche mese.