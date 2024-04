Tesla batte la BYD nella vendita di auto elettriche, ve lo aspettavate?

Il primo trimestre di quest’anno non è stato certamente positivo per la Tesla. L’azienda ha subito una diminuzione delle consegne delle auto elettriche in confronto allo stesso periodo del 2023, mettendo a dura prova Elon Musk, sempre più pressato dagli investitori. Nonostante l’evidente calo, ha continuato a restare sul trono e a “governare”, per la gioia di Musk, il settore superando anche il suo più agguerrito competitor: la BYD. Quest’ultima ha avuto una crescita delle vendite, eppure la società di Musk continua a tener stretta la medaglia d’oro per quanto riguarda il numero di auto elettriche immatricolate.

Sono 386.810 le auto Tesla elettriche immatricolate durante il primo trimestre del 2024, con un calo del 9% rispetto al medesimo periodo del 2023. Anche considerando questo calo l’azienda resta al vertice del settore. La BYD, infatti, ha venduto “solo” 300.114 vetture elettriche, avendo però un aumento del 13%. Per quanto sia evidente la differenza tra le due cifre, c’è comunque un aspetto di cui tener conto. Il gap tra le due società era molto più alto mentre adesso si è ridotto a poco più di 86.000 auto. Proseguendo con questa tendenza la BYD potrebbe addirittura superare la Tesla entro la fine del 2024.

Volskwagen VS Tesla

La Volkswagen ha venduto 136.136 auto elettriche nel primo trimestre dell’anno corrente. Potrebbe sembrare una cifra niente male, tuttavia essa rappresenta un calo del 3% se la si confronta con quella del 2023 nello stesso periodo. Anche se l’azienda continua ad essere una delle più rinomate e scelte, resta indubbiamente distante dalla Tesla. in confronto a quest’ultima ha, infatti, registrato una vendita di 250.000 auto in meno. Tutti questi valori dimostrano come la Tesla nonostante le difficoltà riesca comunque a “cavarsela”. I numeri in diminuzione potrebbero però al contempo significare che altre società potrebbero surclassare l’azienda di Musk prima o poi.

Sebbene la BYD e la Volkswagen restino dei concorrenti da tener d’occhio, Tesla è ancora al centro dell’attenzione grazie alle continue notizia che riportano nuove invenzioni tecnologiche integrate nelle proprie auto ed anche attraverso la presenza consolidata all’interno del mercato, di tutto il mondo, elettrico. Con la crescita esponenziale delle società interessate all’elettrico la competizione continua a salire: riuscirà la Tesla a restare sul podio?