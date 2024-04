Siete alla ricerca del miglior tablet in assoluto, per quanto riguarda almeno il mondo Android? allora dovete subito acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, un vero e proprio top di gamma a tutto tondo, capace di mettere a disposizione le migliori specifiche tecniche, e prestazioni di fascia altissima.

A differenza dei modelli più economici, avvicinarsi a tale prodotto richiede comunque un esborso particolarmente elevato, anche se va detto essere poi possibile avere tra le mani un display da 14,6 pollici di diagonale, un bellissimo Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, che viene completato dalla presenza di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, ed ovviamente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il sistema operativo è Android 13, ma ciò che lo rende veramente speciale è la presenza dell’interfaccia grafica One UI, perfetta per riuscire a bilanciare le prestazioni con la produttività generale.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete ogni giorno i codici sconto Amazon gratis ed un lungo elenco di offerte molto speciali.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: che prezzaccio su Amazon

Offerta da non credere, ed assolutamente da non perdere, riguardante il possibile acquisto di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. In questi giorni gli utenti già lo possono trovare su Amazon ad un prezzo scontato, che prevede una riduzione di 40 euro sull’originario di listino, scendendo a 1329 euro. In aggiunta a tutto ciò, ecco arrivare il codice promozionale SAMSUNGTABS9, che il consumatore dovrà aggiungere direttamente al carrello; questi offre diritto a ricevere una riduzione ulteriore del valore di 300 euro, fino a spendere in finale solamente 1029 euro. Completate l’ordine qui.

A rendere il dispositivo ancora più intrigante ci pensa la presenza del caricabatterie da 45W incluso nel prezzo, cosa che invece sarebbe assente nell’eventualità in cui si dovesse decidere di acquistare direttamente dal sito ufficiale di Samsung stessa nei giorni correnti.