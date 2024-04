Nothing, azienda che negli ultimi anni si è fatta conoscere con il lancio di numerosi smartphone di qualità, decide di proporre una più rencete versione delle cuffiette bluetooth/wireless, approcciando il settore con una nuova linea di prodotti audio: Nothing Ear e Nothing Ear (a).

Le Nothing Ear possono essere considerate come una versione raffinata degli Ear (2), conservando difatti l’iconico design trasparente, ma migliorando di molto l’esperienza sonora. Al suo interno si trova infatti il driver system più avanzato di Nothing, con driver dinamico da 11 millimetri e design a doppia camera, migliorato con due prese d’aria aggiuntive. Il supporto al code LDHC 5.0 e LDAC, innalza di molto il livello qualitativo, potendo raggiungere fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit. La personalizzazione della resa sonora è possibile grazie all’Advanced Equaliser di Nothing, tramite l’applicazione ufficiale Nothing X, disponibile per Android e iOS.

Nothing Ear: specifiche e prezzi

Gli auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore, comunemente definita ANC, con nuovo algoritmo smart ANC, capace di regolare automaticamente la cancellazione su tre livelli differenti, sfruttando l’Adaptive ANC. Essendo il driver più compatto, è stato possibile incrementare la batteria, ingrandendola del 25%, che permetterà di godere delle prestazioni del prodotto fino a 40,5 ore, sfruttando i cicli di ricarica, oppure 8,5 ore no-stop (supportano comunque ricarica wireless a 2,5W).

Non manca la tecnologia Clear Voice, riducendo l’ostruzione quando si parla in chiamata, ed una riduzione delle interferenze del 60%, data la presenza di una nuova via d’aria supplementare sullo stelo, e la Dual Connection, per la connessione simultanea a due device. Nothing Ear saranno in vendita dal 22 aprile, al prezzo di 149 euro.

Nothing Ear (a): specifiche e prezzi

Nothing Ear (a) è il primo dispositivo nothing con un colore diverso dal bianco e dal nero (leggete qui la nostra recensione), è stato scelto il giallo perché ritenuto perfettamente in grado di sposarsi con la giocosità dell’auricolare stesso. Questi integra l’algoritmo Smart ANC per la cancellazione attiva del rumore, un driver con potenza transitoria 2,5 volte superiore, la certificazione Hi-Res Audio, compatibilità con il codec LDAC, ed una batteria da 500mAh (mentre le cuffiette da 46mAh), per riuscire a godere complessivamente del tutto per 42,5 ore consecutive (supportano anche la Dual Connection).

Un incredibile passo in avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale, vede l’introduzione nativa di ChatGPT all’interno degli auricolari e del sistema operativo Nothing OS. Le Nothing Ear (a) saranno in vendita dal 22 aprile al prezzo di 99 euro.