Netflix smetterà di mostrare agli utenti quanti abbonati ha, soprattutto dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi ad aumentare il numero di iscritti.

L’azienda ha affermato che sarebbe più utile concentrarsi su quanti soldi sta guadagnando, piuttosto che su quante persone si sono unite al suo servizio. Gli analisti affermano che la decisione potrebbe causare controversie, soprattutto alla luce dei recenti aggiornamenti. Netflix, ad esempio, ha recentemente tentato di reprimere la condivisione degli account. Lo scopo è indurre più persone a iscriversi, anche offrendo aggiunte speciali in base al piano scelto.

Le azioni della società sono crollate sulla scia dell’annuncio, che è arrivato anche in concomitanza con la pubblicazione di nuovi risultati che mostrano le previsioni sui ricavi inferiori alle aspettative. L’obiettivo di fatturato del pioniere dello streaming video per il trimestre in corso non ha raggiunto la stima media degli analisti di 9,54 miliardi di dollari. Giovedì ha affermato che a partire dal primo trimestre del 2025 non riporterà più il numero di abbonati ogni trimestre.

Gli analisti hanno affermato che la mossa della società di smettere di rivelare i dati sugli abbonati potrebbe essere controversa. Mark Mahaney di Evercore ISI, che ha affermato che l’annuncio non è stato “terribilmente sorprendente”, ha affermato che si tratta comunque di una decisione “idiota”. “Il dibattito chiave che emergerà da questo rapporto sugli utili sarà probabilmente la rimozione di due elementi di divulgazione”, spiega Goldman Sachs. Ha aggiunto che la sostenibilità dei vantaggi derivanti dalle iniziative di condivisione a pagamento continuerà a essere un punto focale per gli investitori in futuro, con la rimozione di queste informazioni che potrebbero potenzialmente aggiungersi al dibattito.

Numero di iscritti complessivi nascosto, il nuovo piano d’azione di Netflix

I dirigenti di Netflix hanno esortato gli investitori a concentrarsi sui ricavi e sui margini operativi nel valutare i progressi dell’azienda. Le azioni della società sono scese di circa il 5% dopo le previsioni sulle entrate della piattaforma di streaming per il 2024, anch’esse inferiori alle aspettative degli analisti.

Ma gli analisti sono ancora ottimisti sulla traiettoria di crescita della società. “Netflix sta beneficiando del suo piano supportato da pubblicità, che sta aiutando ad acquisire clienti che altrimenti rimarrebbero lontani dalla piattaforma a causa dei prezzi”, ha affermato Sophie Lund-Yates, analista azionario principale di Hargreaves Lansdown.

Netflix ha affermato che i suoi piani di streaming supportati da pubblicità hanno contribuito ad attrarre 9,3 milioni di nuovi clienti nel primo trimestre, quasi il doppio delle previsioni degli analisti intervistati da LSEG, portando il conteggio globale a 269,6 milioni alla fine di marzo. “La domanda più grande ora sarà come Netflix continuerà a mantenere l’abbandono di iscritti al minimo, quando i rivali aggiungeranno i loro piani più economici”.