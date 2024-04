TIM regala GIGA ILLIMITATI: è festa per la nuova app MyTIM

La folta attività di TIM in ambito mobile è visibile ad occhio nudo. Da mesi infatti la celebre azienda italiana sta dando il meglio di sé per recuperare utenti e per proporre la sua nuova campagna promozionale.

Allo stesso tempo ci ritroviamo in giorni di festa, proprio in casa TIM. L’azienda infatti ha lanciato la sua nuova applicazione ufficiale MyTIM. L’applicazione per tutti gli smartphone si è aggiornata alla nuova versione 7.0 già a fine marzo per chi ha Android. Ora è toccato anche a chi ha un iPhone e per celebrare questa duplice disponibilità, TIM ha voluto proporre un opzione gratuita per tutti.

Alcuni clienti infatti possono eliminare per 7 giorni, dopo aver attivato la nuova applicazione, il limite di giga nella connessione dati. Questo significa che per una settimana a partire dall’attivazione della nuova app MyTIM gli utenti del gestore italiano potranno navigare senza limiti.

TIM, navigazione senza limiti per tutti per celebrare l’arrivo dell’app MyTIM

L’arrivo della nuova applicazione MyTIM non è mai stato così gradito dagli utenti. Adesso è possibile avere 7 giorni di giga illimitati e non abbiate paura: al termine della settimana di promozione, l’opzione si disattiverà automaticamente senza rischiare di vedersi addebitati dei costi improvvisi.

La nuova opzione in questione che TIM garantisce, si chiama Giga Illimitati 7gg. A poterla attivare sono esclusivamente coloro che hanno aderito alla nuova applicazione MyTIM. Si può ottenere così la navigazione sul web senza alcun limite in 4G fino alla velocità di 150 Mbps in download.

Questa opzione prevede un limite per chi si trova in giro per l’Europa in viaggio, di 6 giga. È davvero un gran modo questo per celebrare l’arrivo di una piattaforma totalmente rinnovata, che consente adesso anche di entrare come ospiti. In questo modo possono scaricarla anche coloro che non sono utenti TIM. Lo scopo? Dare loro la possibilità di scoprire le migliori offerte potendole anche sottoscrivere.