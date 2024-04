Intel presenta il computer neuromorfico più grande del mondo

La Intel sconvolge l’intero mondo tecnologico con la sua nuova creazione straordinaria. La società ha annunciato un nuovo dispositivo: Hala Point. Si tratta di un computer neuromorfico, il più grande mai creato sino ad ora. Questo device è capace di imitare il funzionamento del cervello umano, dando vita a centinaia di nuove prospettive per l’intelligenza artificiale e per l’informatica.

Il computer neuromorfico differisce da quello tradizionale per il modo in cui cerca di replicare le funzionalità del cervello umano quando questo elabora le informazioni. Questi particolari dispositivi utilizzano dei neuroni artificiali che sono capaci di memorizzare e processare i dati. Con tale metodologia vanno a superare qualunque limite esistente appartenente ai sistemi informatici attuali e riescono anche a risolvere il problema del trasferimento delle informazioni tra le differenti componenti.

Il computer del futuro penserà esattamente come noi

L’Hala Point possiede dimensioni straordinariamente compatte e già di per sé é una una caratteristica innovativa, ma quello che sorprende è la sua potenza indomita. Il computer riesce a incorporare 1152 chip Loihi 2 e può eseguire 380 trilioni di operazioni sinaptiche al secondo. Considerando queste prestazioni ci si aspetterebbe un dispositivo di una certa dimensione, eppure occupa uno spazio relativamente ridotto, consumando anche una “piccola” quantità di energia.

Non vogliamo frenare il vostro entusiasmo, tuttavia c’è anche da dire che i computer neuromorfici presentano ancora delle sfide ingegneristiche importanti che devono essere affrontate. I chip Loihi 2 sono in una fase ancora primaria e lo sviluppo dei livelli di software da aggiungere al computer è praticamente sotto lo zero. Anche con queste mancanze, la Intel è convinta che in un prossimo futuro tali device potranno essere istruiti con modelli pre-addestrati, tanto da riuscire ad imparare sempre più attività. Attraverso questa possibile unione, il computer arriverebbe a riprodurre più fedelmente l’intelligenza umana.

Il computer Hala Point potrebbe essere lo spiraglio tanto atteso che porterà ad una nuova epoca informatica, attesa e agognata da tutti gli esperti del settore. Le sole prospettive sono rivoluzionarie e le possibilità di poter migliorare l’ecosistema dell’intelligenza artificiale che potrebbe portare alla nascita di nuove forme tecnologiche innovative.