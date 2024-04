Google ha deciso di fare sul serio nell’ambito dell’intelligenza artificiale, e non parliamo di cifre da poco: stiamo parlando di un investimento che supera i 100 miliardi di dollari. L’annuncio arriva direttamente dal CEO di DeepMind, Demis Hassabis, che ha fatto trapelare la notizia senza fornire troppi dettagli su come verrà impiegata questa enorme cifra di denaro. Ma una cosa è certa: Google ha in mente di mettere a disposizione una bella fetta di questo budget per potenziare l’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Google e l’intelligenza artificiale

Ma perché tutta questa mossa? Semplice, perché il settore dell’IA è sempre più caldo, con aziende e ricercatori che si contendono il primato in un campo che sta letteralmente cambiando le regole del gioco. L’intelligenza artificiale è ormai ovunque, dalle nostre case ai nostri smartphone, e Google vuole tenere saldamente il timone di questa rivoluzione tecnologica come ha precedentemente fatto con quello dei browser.

Una delle cose su cui potrebbero puntare questi soldi è lo sviluppo di hardware super specializzato per l’intelligenza artificiale. Parliamo di chip come le CPU Axion di Google, che sono progettati per dare il meglio di sé nell’ambito dell’IA. Questi chip promettono performance superiori rispetto alle soluzioni tradizionali, il che significa che il nostro assistente virtuale potrebbe diventare ancora più efficiente e veloce di prima.

E parlando di DeepMind, l’azienda che Google ha acquistato nel lontano 2014, pare che una bella fetta di questo tesoretto possa andare a finire proprio lì. DeepMind è una sorta di laboratorio del futuro, dove i cervelli in fermento di ingegneri specializzati lavorano per far evolvere sempre di più l’intelligenza artificiale. Anche se non sempre i loro esperimenti hanno successo (chi non ha avuto qualche battuta d’arresto?), sono riusciti a ottenere grandi risultati soprattutto nel campo delle “competenze sociali” dell’IA. Insomma, sembra che Google stia davvero puntando in alto.

Una nuova frontiera tutta da esplorare

Quindi, se avete pensato che l’IA fosse solo fantascienza, è il momento di ricredervi: è una realtà che si sta evolvendo a una velocità incredibile, e Google vuole essere al centro di questo ciclone tecnologico. Che dire, il futuro è qui, e sembra che Google sia pronto a guidarci verso nuove frontiere!