Scovare informazioni e novità sui dispositivi Apple suscita sempre tanta curiosità tra appassionati e non. Le voci sulle intenzioni dell’azienda, inoltre, non si placano mai, pur trapelando a parecchia distanza di tempo dall’arrivo del dispositivi protagonisti della notizia. Non a caso, le prime informazioni sugli iPhone 16 attesi nel mese di settembre di quest’anno circolano da tantissimo tempo e si parla già di quelle che potrebbero essere le caratteristiche degli iPhone 17, il cui lancio avverrà nel 2025.

iPhone 17 Plus avrà un display più piccolo!

La tendenza ad acquistare smartphone con display sempre più grandi si è affermata ormai da qualche anno inducendo le aziende a promuovere la realizzazione di dispositivi dalle dimensioni sempre maggiori. Nonostante ciò, una porzione non indifferente di utenti continua a preferire i dispositivi compatti poiché più maneggevoli e comodi. Non a caso, la scelta di Apple di dire addio agli iPhone mini, il cui display raggiungeva i 5,4 pollici, in favore di iPhone Plus, ha causato un malcontento non indifferente tra gli utenti.

La premessa non ha lo scopo di annunciare il ritorno di iPhone mini ma appare utile al fine di porre attenzione sull’instabilità del colosso di Cupertino, che sembrerebbe non aver ancora trovato il format adeguato tramite il quale distinguere ogni versione dei suoi melafonini. Quest’anno, infatti, assisteremo con molta probabilità all’arrivo di iPhone 16 il cui display raggiungerà dimensioni maggiori rispetto ad iPhone 15 ma il prossimo anno potrebbe esserci un’ulteriore inversione di tendenza che coinvolgerà il modello Plus.

Secondo l’analista Ross Young, infatti, iPhone 17 Plus avrà un display più piccolo. Apple proporrà il suo dispositivo con un pannello inferiore ai 6,7 pollici probabilmente per distinguere maggiormente il modello Plus dal Pro Max, che quest’anno raggiungerà i 6,9 pollici.

L’emergere di tale informazione con così tanto anticipo non permette di ritenerla particolarmente affidabile ma senza alcun dubbio nelle prossime settimane aumenteranno le notizie sui melafonini del 2025.