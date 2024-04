Iliad ROMPE gli equilibri con la GIGA 180: il regalo è il 5G

Battere ogni record di utenti per Iliad è un continuo traguardo che il gestore si prefissa e probabilmente anche nel 2024 riuscirà a conseguirlo. L’azienda ha sempre messo a disposizione dei contenuti pazzeschi nelle sue offerte e l’ultima Giga 180 non è stata da meno.

Attualmente disponibile sul sito di Iliad, questa promozione mobile vanta anche il 5G gratis al suo interno, oltre ad un prezzo che non scade mai. Chi desidera dunque minuti, messaggi e giga in gran quantità deve assolutamente scegliere questa nuova Giga 180.

Iliad, la nuova Giga 180 è la soluzione migliore del 2024: ecco quanto costa

Gli occhi degli utenti che vogliono cambiare gestore sono tutti rivolti al sito ufficiale di Iliad in questi giorni. Il gestore mobile è stato in grado di lanciare di nuovo un’offerta vantaggiosa, questa volta chiamata Giga 180.

Al suo interno c’è tutto, ovvero minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 180 giga in rete 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Il 5G di Iliad è praticamente gratis per tutti gli utenti che scelgono un’offerta che lo include. Ovviamente nel caso in cui lo smartphone non dovesse essere compatibile, non ci sarà possibilità di usarlo altrimenti. In una situazione del genere, l’utente che ha scelto la Giga 180 senza avere uno smartphone 5G, potrà navigare alla massima velocità con il 4G. Tale situazione varia anche in base ai posti: non tutte le zone sono coperte dal massimo standard di rete, per cui potrebbe capitare di non averlo a disposizione.

L’altro aspetto da chiarire, siccome costituisce un vero vantaggio, è quello riguardante tutte le offerte di Iliad che costano 9,99 € al mese. Oltre a Giga 180, anche le altre promozioni mobili con lo stesso costo mensile possono dare accesso all’offerta in fibra ottica in sconto. Gli utenti che approfitteranno di questa promozione, pagheranno solo 19,99 € al mese per avere la fibra di Iliad.