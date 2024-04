Google ha deciso di mettere sempre più in risalto, nell’universo Android, la sua app di messaggistica. Nel tentativo di renderla sempre più interessante sta per arrivare un nuovo aggiornamento che introduce un nuovo contenuto da inviare in chat. Si tratta delle Selfie GIF una nuova tipologia di contenuto che può essere inviato attraverso la nota app di Google.

Google Messaggi sta per ricevere una nuova feature

Negli ultimi tempi sta spingendo molto sull’uso della messaggistica RCS e il nuovo aggiornamento potrebbe migliorare ulteriormente Google Messaggi per renderlo più attraente per tutti gli utenti nell’esperienza quotidiana. Ma cosa sono concretamente le Selfie GIF?

Queste corrispondono sostanzialmente alle “tradizionali” GIF create dalla fotocamera anteriore al momento dell’invio. Per creare le Selfie GIF bisogna procedere registrando un breve video di tre secondi utilizzando suddetta fotocamera.

Per capire come procedere Google ha pubblicato una pagina di supporto in cui viene spigata la procedura per creare ed inviare le Selfie GIF. Prima di tutto bisogna selezionare la conversazione in cui inviare il nuovo contenuto. Una volta qui si deve tener premuto il pulsante della fotocamera presente nella sezione dedicata alla composizione del testo. A questo punto apparirà un conto alla rovescia che porterà alla registrazione automatica della GIF. Una volta terminata la registrazione può essere inviata la Selfie GIF. Solo le registrazioni presenti nella memoria interna possono diventare Selfie GIF da inviare su Google Messaggi. Inoltre, Google specifica che le Selfie GIF non possono essere modificate dopo la conclusione della registrazione.

Per il momento queste sono le informazioni rilasciate da Google. Non è però noto quando questa novità verrà rilasciata. Infatti, non è attualmente disponibile né nella versione stabile né in quella beta dell’app Messaggi. Quindi non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali per ottenere maggiori informazioni sulla nuova funzione riservata all’app Google Messaggi. Nel frattempo, l’azienda di Mountain View continua a lavorare per migliorare il suo servizio di messaggistica.