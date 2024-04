Iliad ha trovato la promo BOMBA: ecco 180 GIGA con il 5G GRATIS

Sarebbe inutile ricordare al pubblico quanto Iliad abbia cambiato il mondo della telefonia mobile italiana negli anni. Se prima tutti si adeguavano a qualche gestore che offriva prezzi più alti per via della qualità, ad oggi tutto ciò non esiste più. I prezzi si sono abbassati è necessariamente anche quelli che un tempo costavano di più oggi devono adeguarsi.

Dopo aver visto il gran trionfo delle due offerte che facevano capo alla famosa gamma Flash, è tornato il momento delle Giga. Con la nuovissima Giga 180 gli utenti possono avere davvero tutto e in pianta stabile, in quanto i prezzi durano per sempre senza modificarsi. Questa peculiarità di Iliad è il vero selling point che tutti cercano, in quanto le rimodulazioni stanno affossando pian piano tutti i provider. Basta andare sul sito ufficiale per avere le idee più chiare, ma soprattutto per capire quanto costa poco questa soluzione mobile.

Con la Giga 180 di Iliad, gli utenti possono avere il meglio: ecco il 5G gratis

Passando ai contenuti, questa straordinaria soluzione mobile garantisce il meglio a partire dai minuti. Questi sono senza limiti per chiunque voglia telefonare a qualsiasi utente appartenente a qualsiasi gestore. Lo stesso vale per i messaggi, ma anch’essi senza limiti verso chiunque. per quanto riguarda la presenza dei giga, ce ne sono addirittura 180 in 5G tutti i mesi. Il prezzo è di 9,99 € al mese con l’attivazione che è praticamente uguale ma va pagata solo la prima volta.

Ovviamente chi sceglie questa soluzione di Iliad può avere a disposizione tutti i mesi una grande opportunità: risparmiare sull’offerta in fibra. Il gestore infatti garantisce uno sconto di 5 € al mese a tutti quelli che scelgono l’offerta domestica ma solo avendo una soluzione mobile che costi 9,99 € al mese.

Oltre a tutto ciò, ricordiamo che non ci sono costi nascosti da tenere d’occhio o da disattivare preventivamente prima di sottoscrivere la Giga 180.