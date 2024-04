Manca poco al rilascio dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile e Google non perde tempo annunciando una nuova misteriosa build riservata ad alcuni dei suoi modelli Pixel. Non è ancora chiaro quale sarà il suo contenuto, ma gli indizi presenti fanno supporre che potrebbe trattarsi di un aggiornamento minore o di una patch.

Google non ha riferito quali saranno le correzioni apportate. Le uniche informazioni disponibili riguardano le Factory Image e i file OTA di nuove build per Android 14 QPR2, il cui rilascio avverrà proprio con le patch di sicurezza previsto per il mese di aprile.

Pochi dettagli relativi all’aggiornamento per i Pixel di Google

Ciò che sappiamo al momento è che solo alcuni dispositivi verranno coinvolti in un questo aggiornamento. Si tratta dei Pixel 7/Pro, Pixel 7a e Pixel 8/Pro. Alle build di questi modelli è stato aggiunto l’identificativo “B1”. Inoltre, nell’elenco è presente anche il Pixel Fold che ha invece ricevuto una build identificata con la denominazione “A2”. Mentre i Pixel Tablet non sembrano aver ricevuto alcun aggiornamento.

Gli aggiornamenti, per quanto reso noto, non sono ancora disponibili tramite OTA per poter procedere all’installazione. Inoltre, non è ancora noto se queste nuove build verranno riservate solo ad alcuni utenti residenti in alcuni Paesi, o se richiederanno un vettore specifico. Come detto, Google non ha rilasciato alcuna informazione specifica. È però ipotizzabile, secondo le indiscrezioni circolate online, che si tratti di build globali e non riservati solo a determinati utenti.

Il misterioso aggiornamento di Google resterà segreto fino a quando l’azienda di Mountain View non si deciderà a rilasciare maggiori informazioni. Considerando che la breve attesa per il rilascio delle nuove build, inoltre, è possibile ipotizzare che solo con il loro lancio sarà possibile scoprire quali saranno le novità previste o su quali funzioni specifiche potrebbero intervenire. Quindi non resta che aspettare per poter scoprire cosa attende i dispositivi Pixel di Google.