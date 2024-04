Il produttore tech Huawei ha intenzione di presentare a breve un nuovo dispositivo wearable. Si tratta in particolare del prossimo Huawei Watch Fit 3 e in queste ultime settimane ne abbiamo sentito parlare grazie ai vari rumors e leaks emersi in rete. Nel corso delle ultime ore, però, il nuovo smartwatch di casa Huawei è stato avvistato in alcune immagini renders pubblicate sul noto sito web WinFuture. Stando a queste ultime, il design sarà piuttosto simile a quello di un Apple Watch.

Huawei Watch Fit 3 come Apple Watch secondo queste immagini

Nel corso delle ultime ore il noto sito web WinFuture ha pubblicato alcune immagini renders del prossimo dispositivo wearable di casa Huawei. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Watch Fit 3 e a quanto pare avrà un design che già conosciamo.

Dalle immagini renders appena pubblicare in rete, infatti, possiamo notare come ci sia una certa somiglianza con i wearable a marchio Apple, ovvero gli Apple Watch. A differenza dei precedenti modelli, infatti, questa volta lo smartwatch a marchio Huawei vanterà la presenza di un quadrante di forma quadrata e non più rettangolare. Dalle immagini, possiamo poi scoprire in anteprima alcune delle colorazioni che saranno disponibili sia per il cinturino sia per la cassa. Tra queste, sarà disponibile anche una colorazione rosa.

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2024

Le stesse immagini renders sono state poi pubblicate dal noto leaker Roland Quandt sulla propria pagina ufficiale del social network X. Sfortunatamente, il sito web WinFuture e il leaker non hanno rivelato ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, l’arrivo di queste immagini renders e anche l’arrivo di diverse certificazioni non fanno altro che segnalarci che il suo arrivo sul mercato sta per arrivare. Questo significa che non dovrebbe mancare molto per scoprire tutte le sue peculiarità.

Vi terremo comunque aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni riguardanti le sue caratteristiche.