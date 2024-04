Amazon ha scelto di cambiare la data di uscita di Fallout. La serie in arrivo su Prime video non verrà più pubblicata sulla piattaforma di streaming il prossimo 11 aprile.

Con una mossa a sorpresa, Fallout sarà disponibile per la visione a partire dal 10 aprile. Gli abbonati alla piattaforma di streaming potranno dedicarsi al bingewatch guardando tutti gli episodi di seguito.

Lo show sarà reso disponibile alle 18:00 ora del Pacifico in contemporanea mondiale. Questo significa che gli utenti italiani che vorranno iniziare la visione dovranno attendere le 2:00 di mattina dell’11 aprile. Nonostante l’orario scomodo per noi, poter guardare Fallout con qualche ora di anticipo farà contenti gli appassionati della saga.

Ricordiamo che produttore e sceneggiatore Jonathan Nolan ha confermato che i fan più sfegatati potrebbero non rimanere soddisfatti. Tuttavia, il il nostro consiglio è quello di dare comunque una possibilità alla serie e guardarla prima di esprimersi e giudicarla.

Infatti, le anticipazioni relativa alla trama indicano che la storia della serie sarà liberamente ispirata a quella della saga videoludica. I telespettatori faranno la conoscenza di Lucy MacLean, una ragazza che vive in un Vault. Il bunker è l’unico mondo che conosce così come per tutti gli abitanti del Vault in quanto, per loro, il mondo esterno è invivibile a causa della guerra nucleare.

Tuttavia, la voglia esplorazione di Lucy la porterà ad avventurarsi e scoprire che Las Vegas è ancora popolata da vari sopravvissuti. La protagonista dovrà imparare a cavarsela tra canaglie, truffatori e assassini, stingendo anche improbabili alleanze.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e il loro successo determinerà l’arrivo o meno di una seconda stagione. Ci aspettiamo un prodotto qualitativamente elevato, considerando che la produzione è affidata agli Amazon MGM Studios. L’idea alla base di Fallout è di Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner mentre lo sviluppo della storia è curata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori di Westworld.