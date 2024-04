Una truffa che in passato ha colpito tantissimi utenti ora si sta nuovamente diffondendo sul mercato. Suddetta frode riguarda la pubblicazione di annunci di lavoro falsi che traggono in inganno tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro. Le vittime malcapitate, pronte a tutto per trovare un impiego, finiscono per cadere nella trappola dei truffatori che cercano di approfittare di questa particolare situazione di necessità per poter perpetuare le proprie frodi. Ma come è possibile scovare e difendersi dalla truffa sui finti annunci lavorativi?

Attenzione alla truffa degli annunci di lavoro falsi

Ci sono alcuni segnali da considerare per scovare le truffe legate agli annunci di lavoro. La prima cosa da considerare è la promessa di facili ed immediati guadagni. La seconda, invece, riguarda i requisiti richiesti che risultano essere pochi, o addirittura nulli. Un ulteriore elemento che deve mettere in allarme gli utenti riguarda il luogo in cui si svolge il colloquio. Queste vere e proprie messe in scena si svolgono, di solito, in edifici fatiscenti dove mancano nomi sui campanelli e non sono disponibili indicazioni concrete.

Dopo questi fantomatici colloqui, si viene ricontattati dalla stessa azienda fasulla che chiede ai malcapitati utenti di versare una determinata somma di denaro per poter dare inizio al rapporto di lavoro. In alcuni casi, questa somma di denaro richiesta viene giustificata come il costo da sostenere per frequentare un corso di formazione necessario per poter essere poi inquadrato nell’azienda in questione.

Se vengono individuate queste particolari situazioni, soprattutto l’ultima, il consiglio è quello di interrompere immediatamente qualsiasi tipo di rapporto. Si tratta di un tentativo di truffa. È importante, dunque, non versare alcuna somma di denaro e non assecondare le richieste dei truffatori. Inoltre, è utile segnalare quanto accaduto alle autorità competenti così che possano intervenire per fermare la truffa ed impedire che altri utenti possano ritrovarsi al centro di questa situazione pericolosa.