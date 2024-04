Se sei un cliente Iliad o MVNO insoddisfatto e desideri cambiare offerta senza andare incontro a spese esorbitanti, WindTre potrebbe fare al caso tuo. Il nuovo pacchetto di offerte operator attack include delle tariffe economiche, tramite le quali è possibile ottenere tutti i vantaggi riservati ai clienti WindTre.

Offerte WindTre per i clienti Iliad e MVNO: tutte le opzioni di questo mese!

WindTre rivolge le sue offerte operator attack più economiche esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da determinati gestori, tra i quali Iliad e i principali MVNO. Se desideri effettuare il trasferimento del numero a WindTre, dunque, è possibile accedere al sito ufficiale e indicare il gestore di provenienza così da scoprire quali offerte sono disponibili.

I clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile e Poste Mobile hanno a disposizione tre tariffe: la WindTre GO 75 M Digital, la WindTre GO Unlimited Digital e la WindTre Call Your Country Plus 100 GB.

La WindTre GO 75 M Digital è l’offerta più conveniente, disponibile a soli 7,99 euro al mese. I clienti che ne richiedono l’attivazione potranno ricevere minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO Unlimited Digital, invece, è la tariffa migliore per i clienti che desiderano navigare senza dover rischiare di terminare i Giga a disposizione. Il costo è di 10,99 euro al mese e include: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati di traffico dati per la navigazione.

Infine, la WindTre Call Your Country Plus 100 GB è l’offerta che permette di ricevere anche una quantità non indifferente di minuti per le chiamate internazionali. I clienti possono ottenere minuti nazionali senza limiti, 300 minuti per le chiamate verso 53 paesi, 50 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. Il costo in questo caso ammonta a 8,99 euro al mese.