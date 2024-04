Quest’anno, dal 16 al 21 aprile, il cuore pulsante della creatività si trasferisce nel Distretto di Tortona, precisamente in Via V. Forcella 7, dove Hisense lancia la sua entusiasmante iniziativa: l’Hisense Innovation Market. Più che un semplice evento, questa manifestazione si propone come un crogiuolo di novità tecnologiche e design rivoluzionario, ideato per stuzzicare la curiosità e l’immaginazione dei partecipanti.

Un Debutto Caratterizzato da Eccellenza e Innovazione

All’apertura della Milano Design Week 2024, Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia, ha espresso il proprio entusiasmo: “Hisense si impegna costantemente ad innovare e ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei nostri consumatori. Il Fuorisalone rappresenta per noi un’occasione straordinaria per esporre la nostra visione e le nostre ambizioni future, promuovendo un approccio alla tecnologia che sia al contempo sostenibile e orientato al benessere.”

Hisense Innovation Market: Un Mercato Urbano all’Avanguardia

Tatiana Pampalone, Marketing Manager di Hisense Italia, descrive l’evento come un vero e proprio mercato urbano: “Il nostro obiettivo è trasformare l’esperienza tecnologica in qualcosa di vibrante e stimolante. L’Hisense Innovation Market non è solo una vetrina tecnologica, ma un luogo dove vivere appieno l’esperienza di un mercato colorato, un ambiente familiare dove i colori e i profumi seducono e coinvolgono i visitatori.”

Un Programma Ricco di Eventi e Innovazioni

Durante la settimana, il mercato si anima con show cooking, presentazioni di prodotti e DJ set coinvolgenti. Ogni sera, lo spazio si trasforma, diventando un punto di ritrovo per appassionati di design, tecnologia e buon cibo. L’attenzione è rivolta alla promozione di uno stile di vita sano e alla sostenibilità, temi che trovano espressione nelle avanzate tecnologie dei prodotti Hisense.

Tecnologia e Design in Mostra

L’Hisense Innovation Market è anche un’occasione per scoprire l’eccezionale gamma di prodotti Hisense, dalla smart home agli elettrodomestici di ultima generazione, tutti progettati con un perfetto equilibrio tra funzionalità, estetica e innovazione. Prodotti come il forno Hi8 BFS615SH8BGWF e il forno per pizza BIPZ65346WF sono solo alcuni degli esempi di come Hisense intenda ridefinire l’esperienza culinaria domestica, unendo eccellenza tecnologica e design raffinato.

Un Futuro di Collaborazioni Innovativa

La partnership con Dole Italia arricchisce ulteriormente l’evento, con la partecipazione di chef rinomati e barman d’eccezione che utilizzeranno i prodotti freschi di Dole per creare ricette deliziose e salutari. Cristina Bambini, Responsabile Marketing di Dole Italia, condivide: “Siamo entusiasti di unire le forze con Hisense per offrire un’esperienza che intreccia gusto, innovazione e sostenibilità, evidenziando il nostro impegno comune verso un futuro più sano e rispettoso dell’ambiente.”