Le prime Developer Preview e la beta pubblica che Google ha rilasciato per i suoi dispositivi Pixel stanno permettendo a tutti di conoscere le prime indiscrezioni su Android 15. Non si tratta ancora della versione pubblica, ma queste informazioni permettono di avere una panoramica sulla nuova versione di Android. Tra le principali novità troviamo alcune riservate al Pixel Launcher, la funzione riservata agli utenti che possiedono un dispositivo Pixel.

Cosa cambia nel Pixel Launcher

A tal proposito, Mishaal Rahman ha presentato un resoconto di quelli che saranno i rinnovamenti introdotti da Google per i Pixel Launcher con Android 15. Tra le principali novità troviamo l’animazione di apertura e chiusura dell’app con gesture nei Pixel Launcher, che risulta più marcata ai bordi. Mentre lo sfondo è leggermente zoomato per collaborare alla realizzazione dell’effetto realistico dell’animazione stessa.

Anche i widget di Pixel Launcher con Android 15 saranno coinvolti nel processo di cambiamento. In particolare, si tratta del selettore dei widget. Questo mentre con Android 14 mostrava l’anteprima dei widget selezionandone uno a caso tra quelli disponibili, ora gli utenti potranno scorrere un carosello dove sono presenti diversi esempi di widget. Saranno dunque presenti delle categorie ben precise per la loro selezione. Tra questi troviamo, ad esempio, Essenziali, Intrattenimento e Social. È previsto anche l’arrivo di un nuovo pulsante per l’aggiunta dei widget.

Inoltre, è previsto anche un aggiornamento per la sezione delle app recenti del Pixel Launcher. In particolare, si tratta di un pulsante che permette di accedere al menù contestuale per ogni applicazione che viene mostrata all’interno della sezione recenti. Attraverso questo menù è possibile scegliere diverse opzioni per avviare la modalità di schermo condiviso, accedere alle informazioni dell’app o anche metterla in pausa.

Per il momento non sappiamo ancora quando saranno rilasciate tutte le novità elencate. Solo l’aggiornamento relativo alla nuova animazione è già disponibile nella prima beta di Android 15.