Il mercato legato al mondo dei mini PC sembra essere molto più florido di quanto abbiamo mai pensato, nell’ultimo periodo stiamo a tutti gli effetti assistendo ad un lancio di tantissimi modelli di qualità, con prezzi che viaggiano in direzione diametralmente opposta rispetto alla tecnologia in generale. Su Amazon in questo periodo è possibile approfittare di uno sconto davvero importante, applicato a sua volta su un mini PC di qualità, realizzato da Fodenn.

Il modello è l’F10, presenta processore Intel Alder Lake-N95, con frequenza di clock fissata a 3,4GHz, la cui configurazione si completa con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD (entrambi comunque espandibili). Ottima è la connettività fisica installata sui due lati lunghi del dispositivo, essendo comunque un prodotto che prevede due porte HDMI con riproduzione in 4K (ed utilizzo duale in contemporanea), passando per 4 porte USB-A, nonché una ethernet (RJ-45), per il collegamento fisico al router di casa.

Amazon: il prezzo del mini PC è davvero ridicolo

Un mini PC a basso costo è davvero possibile grazie alle nuove offerte Amazon, proprio in questi giorni è possibile acquistare il suddetto Fodenn F10, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo effettivamente mai visto. Il valore mediano è stato nel periodo di 268,99 euro, ma la riduzione del 30% applicata in automatico, l’ha portato a costare solamente 188,99 euro, a cui comunque è possibile applicare uno sconto ulteriore di 20 euro, per finire a costare solamente 168,99 euro. Eccovi il link.

Dimensionalmente il prodotto rientra nelle aspettative dei dispositivi dello stesso tipo, raggiungendo 11 x 10 x 4 centimetri, con un peso di soli 700 grammi. Ciò porta ad una maggiore portabilità e trasportabilità ovunque si desideri, facilitando di molto la vita di coloro che sono abituati ad utilizzarlo in movimento.