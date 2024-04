WhatsApp, le 3 FEATURE segrete da conoscere subito

Oggi la soddisfazione per chi utilizza WhatsApp è davvero tanta, anche alla luce di quanto fatto ultimamente per la piattaforma. Quest’ultima è diventata sempre più attrezzata con tante funzionalità, sebbene la concorrenza si trovasse da tempo alle sue calcagna.

Con il tempo WhatsApp ha imparato ad ascoltare i feedback degli utenti, somministrando loro sempre il giusto aggiornamento per non deluderli. Con tantissime funzioni introdotte negli ultimi sei mesi, l’applicazione colorata di verde si è confermata la migliore in assoluto nell’ambito della messaggistica istantanea. Nonostante questo ci sono delle funzionalità esterne che potrebbero tornare utili per più utenti, soprattutto lato privacy.

Bisogna scaricarle dal web in formato apk, quello disponibile per tutti i dispositivi Android. Una volta scaricate, queste funzioni garantiscono delle opportunità che WhatsApp non permette.

WhatsApp: queste sono tre funzionalità fondamentali ma esterne

Tante persone non avevano ben chiaro il concetto di funzionalità esterne per WhatsApp ma da un po’ di tempo è diventato comune. Scaricando delle applicazioni di terze parti si possono ottenere delle funzioni alternative molto esclusive.

L’esempio perfetto è rappresentato da un’applicazione in particolare che si chiama Whats Tracker, ovviamente gratuita. Questa consente di spiare ogni utente quando entra e quando esce da WhatsApp, fornendo una notifica istantanea allo spione che usa l’applicazione di terze parti. Ad ogni accesso e ad ogni uscita, arriverà una notifica.

Tra le applicazioni migliori in quest’ambito c’è anche WAMR, altra piattaforma di terze parti che invece garantisce il recupero dei messaggi. Una volta scaricata l’applicazione, tutti gli utenti che cancelleranno i messaggi dalla chat con voi, non sapranno che potrete recuperarli.

Infine ecco la soluzione perfetta per chi vuole avere un grado di privacy ancor maggiore rispetto a quello fornito da WhatsApp. Bisogna solo scaricare l’applicazione Unseen. Questa intercetta i messaggi e li fa leggere agli utenti al di fuori dell’applicazione ufficiale così da non farli mai comparire online e da non fargli aggiornare l’ultimo accesso.