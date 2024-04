I prodotti Logitech sono universalmente riconosciuti dal pubblico come tra i migliori in circolazione, proprio per la capacità di riuscire a concentrare al proprio interno le più interessanti specifiche tecniche, dimostrando un rapporto qualità/prezzo decisamente invitante. Tra questi troviamo anche splendide tastiere bluetooth, ideate per essere tranquillamente utilizzate con la maggior parte dei dispositivi in commercio, come la Logitech K380.

Un modello, realizzato prevalentemente in plastica, ma con parti in metallo che ne accrescono non poco l’eleganza e l’usabilità anche in ufficio, caratterizzato dalla forma speciale dei keycaps, infatti presentano il perfetto alloggiamento al centro degli stessi, dove andare a poggiare il proprio dito in fase di digitazione. Il layout è italiano, QWERTY, con ampissima possibilità di utilizzo, data la piena compatibilità con Android, iOS, MacOS o anche Windows.

Logitech K380, un prezzo davvero minimo su Amazon

Un prezzo davvero ridottissimo per l’acquisto di una tastiera Logitech di qualità, la Logitech K380, infatti, potrebbe essere acquistata dal pubblico con un esborso finale di 58,99 euro, per quanto riguarda il listino originario. Per avvicinare il più possibile l’utente finale, l’azienda ha deciso di ridurre di molto la spesa, abbassandola del 25%, così da arrivare a tutti gli effetti a poter spendere solamente 44 euro (eccovi il link dove acquistare).

Al netto della sua grandissima versatilità, la Logitech K380 viene caratterizzata da dimensioni tutt’altro che elevate, infatti dovete sapere che può raggiungere solamente 12,4 x 27,9 x 1,6 centimetri, ed un peso di 540 grammi. In questo modo l’utente può decidere di trasportarla ovunque desideri, posizionandola ad esempio nello zaino, o in una borsa, per poi collegarla rapidamente ad un sistema operativo Windows, Android, iOS o qualsivoglia altro elemento disponibile in commercio (sfruttando anche l’estesa batteria integrata).