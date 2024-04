Arriva il nuovo report di Ookla sulle prestazioni degli smartphone 5G. La società statunitense fornisce analisi sulla qualità delle reti. In questo caso ha considerato i risultati emersi in 15 paesi. Secondo i dati ottenuti i nuovi dispositivi appartenenti alla gamma Galaxy S24 di Samsung presenta dati relativi alle prestazioni con il 5G nettamente superiori rispetto agli smartphone delle generazioni precedenti e anche agli iPhone 15 di Apple.

L’azienda ha ottenuto i dati in un arco temporale che va dal 1 febbraio al 24 marzo. Le zone interessate sono Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico, Nord America e Africa. È importante sottolineare che i parametri relativi alle prestazioni possono cambiare da un Paese all’altro sulla base di diversi fattori. Tra questi troviamo gli investimenti degli operatori e dei governi quando si parla delle infrastrutture 5G.

Galaxy S24 vince per la connessione 5G

L’analisi di Ookla ha messo in evidenza alcuni punti chiave che hanno evidenziato il ruolo di leader dei dispositivi Galaxy S24 quando si parla della velocità 5G. Questo primato è stato riscontrato in ben 7 paesi su 15. Mentre gli iPhone 15 hanno registrato velocità più elevate in Giappone. I dispositivi Galaxy hanno ottenuto una velocità di caricamento media 5G più elevata in 13 paesi su 15. Mentre la velocità di caricamento è molto più lenta di quella di download in 5G con valori migliori riscontrati in Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Le differenze riscontrate tra i vari paesi possono dipendere da vari fattori. Tra questi troviamo i chipset e i modem che utilizzano gli smartphone Galaxy S24 di Samsung. Infatti, mentre i Galaxy S24 Ultra utilizzano uno Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm in tutto il mondo. Mentre i modelli S24 e S24+ lo utilizzano solo negli Stati Uniti, Cina, Canada, Hong Kong e Taiwan. In questi casi, nel resto del mondo è utilizzato l’Exynos 2400. Per quanto riguarda gli iPhone 15, invece, questi utilizzano un modem Snapdragon X70 5G di Qualcomm, anche se presentano SoC diversi, ovvero A16 Bionic e A17 Pro.

In Europa invece, Ookla ha analizzato i dati anche di Francia e Spagna. Nel dettaglio, in Francia i Galaxy S24 hanno registrato una velocità 5G di 35 Mbps più veloce rispetto a quella degli iPhone 15. Mentre in Spagna la velocità di download media 5G è di 179,34 Mbps, 10 Mbps in più rispetto agli iPhone 15.