Abbiamo passato qualche giorno in compagnia del notebook Ninkear N14 Pro, un dispositivo che tra hardware ed estetica ci ha sorpreso molto. Sottile, leggero ma soprattutto potente grazie al suo processore Intel Core i7-11390H, il PC è anche piuttosto competitivo dal punto di vista del prezzo.

Menzione di merito per la memoria interna e soprattutto per la grande versatilità che offre all’utente finale, il quale non potrà trovarsi altro che bene. Ma andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Il Ninkear N14 Pro è stupendo, ecco i dettagli sull’estetica e sulla ventola di raffreddamento

Una volta tirato fuori dalla scatola, questo straordinario laptop si mostra davvero bello da vedere grazie al design perfettamente elaborato dall’azienda. La ricerca del dettaglio è un’ossessione per il brand, che infatti ha assemblato il prodotto con materiali particolarmente resistenti. I dati sorprendenti, che ne vanno a favorire ovviamente la trasportabilità, riguardano il peso di 1,52 kg e anche lo spessore, quest’ultimo pari a soli 17 mm.

Il design è molto contenuto dunque, anche grazie al display che è da 14,1″. Quello che piace di più a primo impatto è la colorazione in grigio blu. Una volta aperto il computer, ecco che si presenta di fronte agli utenti una bellissima tastiera che occupa interamente il top inferiore. Nella parte alta invece ecco il display contornato da cornici davvero sottili.

Oltre ad essere bello, è anche molto semplice da portare con sé siccome nello zaino o nella borsa sembra quasi non esserci.

Essendo questo Ninkear N14 Pro un computer dalle alte prestazioni, c’era bisogno di un sistema di raffreddamento all’altezza e ovviamente l’azienda lo ha implementato. Con ben due ventole molto silenziose, il notebook riesce a dissipare velocemente il calore tenendo alte le prestazioni e la durata della batteria.

Ninkear N14 Pro: un display perfetto e dettagliato

Questo straordinario notebook è dotato di tante caratteristiche tecniche importanti sia sul piano estetico che sul piano tecnico. Il Ninkear N14 Pro infatti vanta al suo interno componenti di prima scelta che lo proiettano direttamente nel mondo dei grandi.

Ciò da cui si parte è sicuramente lo splendido display, esteticamente impeccabile grazie ai bordi sottili che lo fanno somigliare ad altri computer molto più costosi. Oltre al design, questo schermo è veramente ben bilanciato grazie alla sua dimensione di 14,1″ di diagonale, con un rapporto in 16:9. Si tratta di un tipo di schermo estremamente valido in quanto il pannello è un LED retroilluminato di tipo IPS.

La risoluzione è in full HD a 1920 × 1080 pixel, così da avere dettagli precisi e colori nitidi oltre che vari con una gamma cromatica molto ampia e la frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Queste specifiche favoriscono dunque la fluidità delle immagini ma soprattutto quella dei video. Il Ninkear N14 Pro è dunque provvisto di un display pazzesco. Il merito è del celebre marchio produttore BOE, che ha lavorato anche ai display dei prodotti di Apple.

A primo impatto si vede subito che il pannello è ben lavorato con la sua finitura opaca. Una volta acceso il computer, si dà il via allo spettacolo: è un trionfo di colori e di precisione in ogni singolo dettaglio, anche avvicinando gli occhi. Non è un problema la luce del sole o dell’ambiente circostante in quanto la luminosità da 280 nit riesce tranquillamente a rendere visibile ogni dettaglio. Dal punto di vista audiovisivo, si può avere dunque un coinvolgimento senza precedenti.

Le specifiche tecniche di un prodotto che fa della velocità il suo punto di forza

Il Ninkear N14 Pro è stato pensato appositamente per chi manifesta delle esigenze di un certo tipo. Portare dunque le sue performance ad alto livello è fondamentale, e a quanto pare l’azienda non ci ha pensato due volte.

Questo computer portatile non è solo bello esteticamente ma è anche estremamente valido dal punto di vista prestazionale. Tutto parte dal cuore pulsante, ovvero il processore che dà vita a tutto il sistema. Si tratta di un Intel Core i7-11390H, uno degli ultimi usciti che riesce a mostrare una potenza fuori dal comune. Con la sua frequenza massima che tocca i 5 Ghz, questo chip riesce a tenere l’asticella alta in ogni situazione. Per quanto concerne invece la frequenza di base, questa parte da 2,90 GHz.

Tutto si completa nel momento in cui va a rapportarsi ad una memoria RAM da 16 GB di tipo DDR4 a 2666 MHz. Nulla vieta agli utenti di implementare questo dato, siccome è supportata l’espansione RAM fino ad un massimo di 32 GB. Ne bastano però 16 per avere fluidità e rapidità in ogni processo, con la gestione dell’intero sistema che avviene in maniera magistrale.

Ovviamente gran merito di queste prestazioni vanno attribuite anche al potentissimo SSD interno, un disco a stato solido che vanta ben 1000 GB di spazio (1 TB). L’insieme di RAM e ROM consente a questo computer di avere una lettura e una scrittura dei dati velocissima, perfetta per l’archiviazione di immagini, video, musica e giochi in pochissimo tempo. A quanto pare, non si sono manifestati lag di alcun tipo, con il prodotto che è sempre stato fluido e rapido nell’apertura di ogni processo.

Le performance lato video sono di alta qualità anche grazie alla scheda video integrata, una Intel Iris Xe Graphics in grado di arrivare ad una frequenza dinamica massima di 1.30 GHz.

Uno spazio di rilievo viene riservato anche alla grande efficienza energetica che questo Ninkear N14 Pro garantisce all’utente finale. La batteria ad alta capacità da 4700 mAh consente di lavorarci agevolmente per un minimo di 6 ore o magari di guardare un film in full HD per ben 8 ore. Nel caso in cui voleste lasciare il notebook in stand-by, durerà addirittura 48 ore.

Il Ninkear Pro è stato assemblato con tanta cura: tastiera, webcam e tante porte disponibili

Questo straordinario computer portatile vuole offrire all’utente un’esperienza senza precedenti e lo fa anche nei piccoli particolari. Il Ninkear N14 Pro è perfetto per chi ama lavorare anche al buio in quanto è stato equipaggiato con una tastiera retroilluminata da una splendida e chiarissima luce bianca. Il feedback in fase di digitazione è pressoché perfetto, in quanto i tasti sono a corsa corta ed anche molto silenziosi. Sono disponibili anche dei tasti funzione in prossimità della parte alta, per favorire le operazioni più rapide.

Tale soluzione è perfetta dunque per chi lavora tanto con il computer ma, proprio per tale aspetto, non poteva mancare un’altra aggiunta di livello: la webcam in alta definizione. Ogni volta che ci sarà una chiamata da effettuare, non si avrà mai il timore di sfigurare: la risoluzione è in HD a 720 pixel, con un’illuminazione straordinaria dell’ambiente grazie all’ampiezza del sensore.

Sia per chi ci lavorerà che per chi vuole semplicemente una macchina completa da poter adattare a qualsiasi evenienza, ecco diverse porte disponibili. Sul lato destro, andando per ordine, ci sono un’entrata HDMI, una porta USB 3.0 e una porta USB-C, escludendo la presenza, fondamentale, del jack di entrata per il caricabatterie.

Passando al lato sinistro, ci sono altre due porte USB 2.0 e anche il jack per le cuffie da 3,5 mm. La connettività di rete inoltre è assicurata dal modulo Wi-Fi in grado di trasmettere in Dual-Band e dunque sia a 2.4 GHz che a 5 GHz. Lo standard wireless 802.11ac è capace di portare il Ninkear N14 Pro a ben 433 Mb/s di velocità in rete 5 Ghz. Inoltre è sorprendente la stabilità del segnale Wi-Fi, anche molto ricettivo in quanto allontanandosi non sembra perdere connessione.

Prezzo e disponibilità

Chi ama avere prestazioni ottimali, un bel design e soprattutto un prezzo competitivo, deve assolutamente scegliere questo Ninkear N14 Pro. Direttamente sul sito ufficiale dell’azienda è possibile acquistarlo con un costo nettamente più vantaggioso rispetto agli altri pari livello sul mercato notebook.

Costa infatti solo 529,99 € nella sua versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna SSD. Anche la spedizione è gratuita per tutti i residenti nei paesi europei e la consegna avviene in un massimo di due settimane. Niente paura per quanto riguarda eventuali guasti, siccome l’azienda garantisce anche 2 anni di garanzia.

Per il pagamento sono supportate tutte le soluzioni, a partire da VISA e MasterCard fino ad arrivare a PayPal e Klarna. Questi ultimi due metodi di pagamento consentono anche di pagare in 3 rate mensili da 176,67 €.

Conclusioni

Vista la nostra folta attività dal punto di vista lavorativo nel mondo della tecnologia, è stato semplice testare a fondo questo Ninkear N14 Pro. Le sue caratteristiche tecniche ci hanno convinto, così come il suo design che ci ha concesso di portarlo veramente ovunque senza alcun tipo di problema.

È molto consigliato per tutte quelle persone che hanno bisogno di un prodotto potente, leggero e soprattutto non troppo costoso. L’apporto del processore i7 si vede eccome: fluidità, efficienza energetica e forza bruta sono parte integrante di questo strepitoso laptop. Siamo rimasti piacevolmente impressionati dal gran lavoro fatto dall’azienda, che non si smentisce e continua a proseguire dritto verso il futuro.

Se stavate pensando dunque di acquistare questo prodotto, non indugiate: prendetelo e portatelo a casa senza perdere altro tempo. Poterlo pagare così poco ma soprattutto, nel caso in cui lo desideraste, comprarlo in tre rate mensili senza interessi e busta paga necessaria, risulta un vero e proprio privilegio.