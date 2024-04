C’è stato un aumento considerevole dei furti di veicoli in Italia durante lo scorso 2023. I dati hanno mostrato una crescita netta di tali eventi, quantificata con il 7% in più rispetto al 2022. A pubblicare il nuovo rapporto è LoJack, azienda che si occupa dell’installazione di antifurti di ultima generazione.

Più specificamente, nel 2023 sono stati 131.679 i furti di veicoli in Italia. A guidare la classifica sono le auto. Negli ultimi 10 anni, dal 2013 al 2023, il numero di veicoli rubati equivale a 1.550.000. Di questi solo 609.000 sono stati recuperati, per cui solo il 39% del totale.

Le tecnologie sfruttate dai malfattori sono all’avanguardia, al passo con i tempi. I dispositivi utilizzati spesso vengono acquistati online, come nel caso dei jammer, i classici disturbatori di segnale.

I furti di veicoli aumentano nel 2023, il rapporto regione per regione

Tutte le aree del paese hanno mostrato un aumento uniforme dei furti. Sono però 5 le regioni in cui avviene la maggior parte dell’attività: Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. Su 99.153 sottrazioni relative al 2023, ben 80.559 si sono verificate in queste regioni.

Sul gradino più alto del podio c’è la Campania con 26.045 furti nel 2023, il 9% in più rispetto al 2022. Al secondo e terzo posto seguono rispettivamente Lazio (16.912) e Puglia (14.978). Fanalini di coda al quarto e quinto posto nella classifica della vergogna ci sono Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750).

Furti d’autoveicoli e motoveicoli: quali sono i modelli più rubati

La classifica rivela risultati impietosi. Come si può leggere qui sotto, i modelli di auto rubati in Italia sono diversi. I numeri fanno capo all’anno scorso, un 2023 che ha fatto registrare tantissime denunce. Tra le auto più rubate domina di gran lunga la Fiat Panda che doppia la seconda classificata, anch’essa di casa Fiat, la 500. Ecco l’elenco:

Fiat Panda, 12.571 furti; Fiat 500, 5.889 furti; Fiat Punto, 4.604 furti; Lancia Ypsilon, 4.472 furti; Fiat 500 L, 2.637 furti; Alfa Romeo Giulietta, 2.075 furti; Fiat 500X, 1.997 furti; Smart Fortwo, 1.976 furti; Citroen C3, 1.741 furti; Jeep Reneagde, 1.653 furti; Volkswagen Golf, 1.465 furti; Renault Clio, 1.365 furti; Peugeot 3008, 778 furti; Jeep Compass, 713 furti; Renault Captur, 663 furti.

I malviventi durante lo scorso anno si sono divertiti anche a rubare diversi motoveicoli prediligendo in particolare gli Honda SH (varie cilindrate):

Honda SH, 7.226 furti; Piaggio Liberty, 2.332 furti; Piaggio Vespa, 1.878 furti; Aprilia Scarabeo, 1.840 furti; Agility Kymco, 1.382 furti.

In entrambi i casi, sia per quanto riguarda le autovetture che i motoveicoli, le percentuali dei ritrovamenti non vanno oltre il 55%, per cui la maggior parte delle vittime perde definitivamente il proprio veicolo o ne recupera il valore in soldi mediante polizze assicurative.