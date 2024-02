Nella tranquilla zona nord di Londra, a St John’s Wood, il 9 gennaio alle 5:30 del mattino, una Range Rover Velar dal valore di quasi 100.000 euro è stata vittima di un furto teatrale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno catturato l’approccio di due malviventi mascherati su una moto. Uno di loro utilizzava un piede di porco per aprire il finestrino anteriore del lussuoso veicolo. In meno di un minuto, il motore è stato acceso e i ladri sono fuggiti in direzioni opposte.

Questo incidente si inserisce in una tendenza più ampia, poiché le Range Rover sembrano essere diventate i bersagli preferiti dei ladri. I dati rivelano che il marchio Land Rover ha registrato 924 furti su 100.000 veicoli nei 12 mesi fino a marzo 2023. Parallelamente, i prezzi delle Range Rover sono in ribasso a causa di assicurazioni più costose. Ciò ha portato molti proprietari a venderle, creando un mercato con prezzi al ribasso.

Crollo dei valori: Range Rover usate in discesa del 9%

Il valore medio di una Range Rover usata è sceso del 9% da maggio, attestandosi a 41.000 euro, un calo superiore al 3% rispetto al valore di mercato. Alcuni proprietari si trovano costretti a vendere con perdite significative. Proprio come è stato il caso di una coppia britannica, che è stata costretta a cedere la propria Land Rover Defender con una perdita di 14.000 sterline solo un mese dopo l’acquisto a causa della cancellazione della polizza assicurativa.

I furti di veicoli senza chiavi stanno diventando sempre più comuni, e il Gruppo Land Rover ha annunciato un intervento mirato. Stanno sviluppando una nuova tecnologia, una “barriera virtuale“, per contrastare la crescente ondata di violazioni del sistema keyless. L’azienda sottolinea che solo lo 0,07% delle nuove Range Rover e Range Rover Sports è stato rubato dal gennaio dell’anno precedente, dimostrando l’efficacia delle misure di sicurezza. Solo lo 0,3% delle nuove Defender è stato oggetto di furto a partire dal 2020.

Isomma i furti spettacolari di Range Rover rappresentano una minaccia crescente. Ma Land Rover sta comunque cercando di affrontare questa sfida con nuove tecnologie mirate a proteggere i propri veicoli di lusso.