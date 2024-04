Forse una delle serie più iconiche per quanto riguarda il mondo post-apocalittico, ricco di dettegli e molto altro. Gioco che sicuramente ha dato una nuova visione al mondo intero del gaming lasciando un impronta molto importante in questo mondo. Una delle mod più attese è sicuramente Fallout London.

Questa mod attesa da molti player non rispetterà le date di uscita, rimandando per una data ancora non definita.

Fallout London, che fine ha fatto?

Si sta parlando di una delle mod più attese nella intera storia del gioco in se. Però a quanto pare ci sarà ancora da attendere prima dell’arrivo di Fallout London.Per quanto riguarda il lavoro che c’è dietro a questo spettacolo digitale è assegnato un intero team. Che ha lavorato anni per la creazione di questa mod pubblicando aggiornamenti regolarmente.

In questo progetto e fantastica mod sono scelte delle star come doppiatori, mentre per quanto riguarda il team di sviluppo per quanto riguarda sempre Fallout London è scelto direttamente da Bethesda Game Studios.Non da poco il team di sviluppo ha comunicato che Fallout London, la quale uscita era organizzata per la settimana prossima, è rinviata a tempo indeterminato. Visto l’avvicinamento dell’aggiornamento di Fallout 4 next-gen.

Da quanto si può capire con l’arrivo del nuovo aggiornamento di next-gen molte sono le mod che verranno mandate fuori controllo, soprattutto per l’impatto che avrà “F4SE” ovvero “Fallout 4 Script Extender”. Molte sono anche le mod che si basano su F4SE per il loro funzionamento, che per colpa della nuova next-gen saranno sbaragliate. Forse la scelta migliore per il team di Fallout London era prendere in considerazione questa novità in modo da non incontrare inconvenienti.

Per quanto riguarda le tempistiche non si sa ancora se il ritardo sarà di un giorno, di settimane o altro, l’unica cosa certa è che questa mod avrà ancora del tempo avanti prima della sua pubblicazione. Però sicuramente ci terrà compagnia la famosa e da poco uscita serie TV di Prime Video basata sull’intero mondo Fallout.