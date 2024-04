Prime Video, arriva la pubblicità: si può eliminare ma ha un costo

La grande attenzione che gli utenti pongono sulle piattaforme streaming negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. È fondamentale infatti avere in casa un servizio che sia interessante dal punto di vista video, esattamente come Netflix o come Prime Video di Amazon.

Sono questi i due servizi più in voga da qualche anno a questa parte, con Prime Video che è cresciuto a dismisura rispetto agli inizi. La piattaforma di Amazon è diventata molto più frequentata, anche grazie all’introduzione di diverse novità. Ovviamente ha inciso anche la Champions League, che è disponibile in live streaming in esclusiva durante la settimana.

A tutto questo si aggiungono i vari contenuti di livello, sia per quanto riguarda la qualità video che per quanto riguarda la produzione. Film, serie TV e show di vario genere fanno parte di Prime Video, che ora però ha apportato una novità per tutti che non è stata presa proprio di buon grado.

Prime Video lancia le pubblicità: ecco quanto costa eliminarle per sempre

Da qualche giorno a questa parte gli utenti che utilizzano stabilmente la piattaforma stream Prime Video si stanno lamentando. A quanto pare sono arrivate le pubblicità e chi fa uso del servizio se n’è accorto di sicuro.

Queste ormai fanno parte della piattaforma in pianta stabile, per tutti coloro che pagano l’abbonamento normale. Ovviamente c’è un metodo per evitare che le pubblicità vadano ad infastidire l’utente durante la visione di un film o di una serie TV. Tutto quello che bisogna fare, come sempre, è pagare. Prime Video prevede infatti il pagamento di 1,99 € al mese in più per consentire di guardare tutti i contenuti senza l’interruzione delle pubblicità.

Questa scelta proprio non è piaciuta agli utenti, che infatti si sono indignati a più riprese. Ovviamente la questione non cambierà, per cui servirà farci l’abitudine d’ora in avanti.