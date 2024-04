L’attesa per l’uscita della nuova linea di iPhone di Apple è densa di rumors, speculazioni e di indiscrezioni.

Se per conoscere davvero tutti i dettagli, bisognerà attendere la data d’uscita, prevista come sempre a settembre, in questi mesi sono state raccolte abbastanza informazioni per avere un quadro generale esauriente.

A quanto pare, il fiore all’occhiello della nuova linea sarà indubbiamente l’iPhone 16 Pro, che porterà delle innovazioni davvero rivoluzionarie rispetto al passato.

Partendo dall’esterno e dall’estetica, sappiamo che il nuovo smartphone sarà disponibile in tre diverse colorazioni: nero, grigio e rosa, e anche un display incredibilmente più grande rispetto alla sua versione precedente. Si parla infatti di uno schermo da 6,3 pollici.

Per i dettagli più tecnici, i rumors parlando dell’istallazione di un processore con incredibili prestazioni e potenza, e anche una batteria molto più grande che porterà a un’autonomia di circa 30 ore.

Apple, l’iPhone 16 Pro apporterà una novità alla videocamera

Fin’ora abbiamo visto diversi dettagli che dovrebbero caratterizzare il nuovo iPhone 16 Pro, decantato da tutti come lo smartphone più rivoluzionario di casa Apple.

Le speculazioni, però, non finiscono qui, ma ci sono ancora i dettagli tecnici che riguardano il comparto fotografico in generale e la videocamera in particolare.

Il comparto fotografico sarà ovviamente migliorato rispetto alla serie di iPhone 15, visto che la fotocamera esterna dovrebbe montare un teleobiettivo con ingrandimento ottico 5x, con il quale scattare delle foto di ottima qualità.

Ma la vera novità dello smartphone sta nella videocamera, con l’implementazione di una funzione che permetterà di risolvere un vecchio problema comune a tutti i modelli di iPhone: i lens flare. Si tratta di quei fastidiosissimi aloni o ombre che si creano quando si scatta una foto o si gira un video in presenza di una fonte diretta di luce.

Apple starebbe cercando di ovviare al problema migliorando il rivestimento intorno alla fotocamera.

Non ci resta che attendere settembre per capire se tutti questi rumors hanno un fondamento oppure no.