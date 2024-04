Problema truffa, arriva un messaggio che prosciuga il CONTO

Purtroppo le truffe non smettono mai di girare e infatti in queste ore ne stanno arrivando tante altre. Una truffa in particolare si sarebbe manifestata con un messaggio e a cascarci sarebbero stati centinaia di utenti in Italia proprio tra lunedì scorso e oggi.

Proprio in basso potete avere l’occasione di leggere un messaggio truffa che sta girando ultimamente, così da capire di cosa si tratta.

La truffa che prosciuga il conto è arrivata: ecco il messaggio in questione

“Buon pomeriggio,

mi scuso per la lettera improvvisa e spero di non aver sbagliato l’indirizzo di posta.

Vorrei iniziare dicendo che questo è un indirizzo insolito per me.

Mi chiamo Scarlette e un’amica mi ha dato una mail dicendo che dobbiamo essere nella stessa città.

Oggi nella mia anima ci sono molti misteri e il desiderio di conoscere un uomo che li risolva.

È una decisione inaspettata, ma voglio correre il rischio. Spero di fare una piacevole sorpresa

Vado subito al sodo:

Sono una donna sposata e voglio diversificare un po’ la mia vita.

Perché sono disposta a fare una cosa del genere? Ho un coniuge e non abbiamo intimità.

E ora lui è lontano e la sua assenza non fa che intensificare i miei desideri. Ti senti pronto ad affrontare questa nuova avventura con me? Basta che ti colleghi al link che ti ho lasciato qui in basso e nel sito di incontri potrai trovare tutto il materiale con foto e contatti miei. Ciao amore, a presto.”

Purtroppo i toni di questo messaggio sono talmente amichevoli che qualcuno di più inesperto potrebbe cascarci facilmente. Gli utenti infatti di fronte a questa truffa sono rimasti inermi in più occasioni, perdendo più volte i loro risparmi. Fate molta attenzione e soprattutto evitate in ogni modo di cliccare sui link che sono presenti i messaggi di questo tipo.