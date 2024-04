PEDAGGIO unico per tutti: finalmente il Governo ci sta lavorando

La grande riforma che sta avendo luogo ultimamente in Italia per quanto riguarda le strade e le regole da osservare, non è mai stata così attesa. Il codice della strada è cambiato ma adesso spetta alle norme vigenti sulle autostrade. Ultimamente infatti il Governo sta lavorando sodo per offrire una vera e propria rielaborazione dei vari aspetti legati alle strade veloci.

Come è stato ormai ufficializzato, nasce ufficialmente Autostrade dello Stato con un compito principale che è ben definito: gestire tutte le autostrade statali che presentano un pedaggio. Stando a quanto riportato dai principali organi di informazione, è partito ufficialmente un nuovo progetto. Si sta infatti lavorando per regolare in maniera definitiva e irrazionale l’impervio groviglio di tariffe autostradali. Già in passato sia la discusso in merito a questa situazione, che punta a rendere il tutto più uniforme che mai.

Autostrade e pedaggio: il Governo lavora alla tariffa unica in tutta Italia

Le principali fonti hanno riferito che il Ministero delle Infrastrutture è al lavoro su una nuova riforma organica.

L’obiettivo principale è quello di permettere una perequazione economica equa nell’intera rete autostradale e di consentire gli investimenti necessari in modo da riportare in piena efficienza funzionale tutte le infrastrutture in tempi ben stabiliti e certi. Tutto ciò con una definizione inderogabile di ogni rischio e dei soggetti che dovranno attribuirsi l’onere. Chiaramente bisognerà agire nel pieno rispetto dell’apertura del mercato ed anche della concorrenza.

L’ipotesi più plausibile è quindi quella di pedaggi autostradali omogenei, con l’obiettivo che sembra andare in un’unica direzione: una tariffa unica nazionale. Si punta dunque a stabilire un pedaggio chilometrico che sia analogo per tutti gli utenti e che sia ponderato in base ai gestori. Sarà proprio in questo modo che si potrà ottimizzare al meglio il flusso del traffico su tutte le arterie. Al momento il Governo è al lavoro e potrebbero esserci risvolti importanti già prossimamente.