Il social network lanciato da Meta, Threads, assenza alcun dubbio conquistato tutti gli utenti garantendosi già oltre 130 milioni di iscritti che hanno deciso di sfruttare questo social, una piattaforma lanciata per contrastare X ma allo stesso tempo per offrire un format nuovo per l’azienda proprietaria anche di Instagram.

Ovviamente questa piattaforma in quanto neonata non è ancora perfetta e sono diverse le funzionalità richieste a gran voce da parte degli utenti, una di queste è quella di poter inviare messaggi diretti come avviene già su tutti gli altri social network, a quanto pare qualcosa si sta muovendo.

I messaggi ma tramite Instagram

A quanto pare qualcosa si sta muovendo nella direzione desiderata dagli utenti ed è quanto emerge da alcuni screenshot pubblicati dal team di sviluppatori che ha mostrato come il tasto dedicato alle menzioni sia stato sostituito con uno per inviare un messaggio diretto da questa piattaforma a Instagram.

Un portavoce dell’azienda dietro il socio in questione ha infatti precisato che il tutto si sta muovendo per testare la capacità di inviare un messaggio da Threads a Instagram, non è chiaro se poi ci sarà un’evoluzione che prenderà forma in una casella proprietaria del social dedicato alle stringhe, c’è da tenere in considerazione però che Adam Mosseri ha più volte ribadito di non aver intenzione di creare una casella separata per quest’ultimo.

Di conseguenza non c’è da stupirsi se il portavoce dell’azienda abbia sottolineato che questi test non sono relativi ad una funzionalità di messaggistica diretta legata al social network, infatti si tratta della possibilità di inviare un messaggio dall’app Threads via Instagram ma senza necessariamente dover aprire appunto l’applicazione.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo della funzionalità per tutti gli utenti per poterla testare e magari avere qualche informazione in più da parte di Meta, la quale non ha voluto esporsi oltre.