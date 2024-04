Telegram COPIA WhatsApp: l'aggiornamento per fare gli STICKER

La storia delle varie applicazioni che si affollano sul mondo mobile è sempre la stessa. Tutti cercano di trovare quell’aggiornamento esclusivo che possa spingere gli utenti a propendere dalla loro parte. Tra quelle di messaggistica istantanea, ci sono alcuni colossi che riescono a lottare senza problemi tra di loro, due dei quali sono certamente WhatsApp e Telegram.

Quest’ultima è stata in grado di crescere in maniera esponenziale, fino a raggiungere milioni e milioni di utenti in tutto il mondo rapidamente. Telegram ad oggi ha un solo obiettivo, avvicinare quanto più possibile WhatsApp e si vede. Sebbene goda di alcune funzionalità esclusive che hanno ispirato proprio la famosa applicazione colorata di verde, non si ferma mai dal proporne altre con i nuovi aggiornamenti. Il 2023 è stato un anno importante, anche se Telegram non è riuscita a tenere i ritmi di WhatsApp proprio dal punto di vista degli update.

Da qualche giorno non si discute altro che delle novità pronte ad arrivare in futuro, con l’applicazione azzurra che le sta provando veramente tutte.

Telegram questa volta imita WhatsApp: arriva l’editor per gli sticker

Decisamente molto spesso, capita di discutere di un aggiornamento di WhatsApp in relazione a Telegram. Molti sostengono infatti che l’applicazione colorata di verde sia line ad imitare quella con quartier generale a Dubai.

In realtà sembra essere realmente così, anche se questa volta sarebbe accaduto l’opposto: Telegram sta per implementare l‘editor degli sticker. Il prossimo aggiornamento infatti la famosa applicazione di messaggistica è in procinto di varare un nuovo editor in grado di consentire agli utenti di creare in maniera molto più semplice i loro adesivi.

Non servirà dunque scaricare degli strumenti o delle applicazioni di terze parti per poter ritagliare gli oggetti, cancellare delle aree o magari rimuovere gli sfondi. Creare il proprio sticker su Telegram sarà un gioco da ragazzi. L’aggiornamento è in fase di distribuzione e molti utenti lo hanno già ricevuto.