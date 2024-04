Samsung di recente ha annunciato importanti novità riguardanti l’espansione delle funzionalità Galaxy AI sui suoi dispositivi di punta. Compresi quelli lanciati nel 2021 e nel 2022. Questa mossa conferma l’impegno dell’azienda nel portare un’esperienza sempre più avanzata e intelligente ai suoi clienti.

Secondo quanto riportato, la serie GalaxyS21, il GalaxyZFold3, il GalaxyZ Flip 3, insieme a GalaxyS22, ll GalaxyZFold4, il GalaxyZFlip 4 e la versione GalaxyTabS8, riceveranno presto l’aggiornamento alla One UI 6.1, che includerà alcune delle più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

I Galaxy che beneficeranno di questa interessante innovazione

In particolare, rispetto agli smartphone Galaxy dello scorso anno, come l’S23 e il GalaxyZFold5, che hanno già beneficiato di innovazioni complete, i dispositivi del 2021 riceveranno solo due nuove funzionalità AI: “Cerchia e cerca” e “Magic Rewrite“. Queste aggiunte consentiranno agli utenti di effettuare ricerche rapide sul web disegnando un cerchio attorno agli elementi di interesse nelle immagini. Oltre a migliorare le interazioni nel contesto della messaggistica, con la possibilità di scegliere il tono dei messaggi e la traduzione in varie lingue. Le funzioni complete di GalaxyAI, come Note Assist, Browsing Assist e Transcript Assist, però, saranno disponibili solo per i device del 2022 e successivi, per un’esperienza ancora più ricca e completa.

In più, Samsung ha anche dichiarato che l’aggiornamento alla OneUI6.1 inizierà a essere distribuito all’inizio di maggio per la serie GalaxyS22, i telefoni pieghevoli GalaxyZFold4 e ZFlip4, insieme ai tablet GalaxyTab S8. Ciò significa che sarà possibile poter godere delle nuove funzionalità AI, tra cui Circle to Search con Google, Note Assist, Browsing Assist e altre ancora. Un significativo passo avanti, con cui l’ azienda mira a offrire un’esperienza dell’ intelligenza artificiale generativa avanzata a oltre 100 milioni di persone Galaxy entro il 2024, dimostrando il suo impegno nell’innovazione e nell’evoluzione tecnologica per soddisfare le esigenze sempre crescenti dei suoi utilizzatori più fidati. Non ci resta che attendere ancora un po’ e vedere come tutto ciò verrà accolti.