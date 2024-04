Shein: una nuova truffa mette in pericolo gli utenti, fate attenzione

Fare shopping online è diventato così comune che andare in giro per negozi non ha più lo stesso sapore. La comodità di eseguire ordini direttamente dai propri dispositivi non ha eguali e riceverli a casa nostra ci rende le cose molto più semplici. Anche nel caso in cui non fossimo soddisfatti, la possibilità di poter fare il reso ci dona la certezza di non star gettando al vento il nostro denaro e di avere un’alternativa a disposizione. Vogliamo parlare di prezzi? Su Shein, ad esempio, possiamo comprare tante cose pur spendendo poco. Poter pagare con pochi click, inoltre, ci risparmia anche dal dover prendere la nostra carta ogni singola volta, ma le transazioni così semplici, cosa di cui pochi sono a conoscenza hanno dei rischi.

Le truffe negli acquisti su Shein ed altre piattaforme online sono sempre più comuni e pericolose. Le segnalazioni crescono ogni giorno ed anche noi italiani potremmo incapparci facilmente. I malviventi utilizzano metodi raffinati ed ingannevoli con l’intento di accedere ai nostri dati personali e di arrivare ai nostri conti. Per non cadere nelle loro trappole, essere a conoscenza delle eventuali truffe è diventato essenziali, specialmente quando usiamo le informazioni bancarie o postali. Ciò che consigliano le autorità è di verificare il brand o il sito e di controllare che l’URL sia ufficiale.

Fate attenzione alle pagine buono sconto di Shein

Proprio di recente, Shein è finita sotto i riflettori per truffe online. Questo marchio cinese, famosissimo per la vendita a basso costo, è diventato strumento di hacker che cercano di trarre vantaggio dagli utenti. La tattica usata più diffusa è la manipolazione dei link associati alle promozioni di Shein. Questi link portano direttamente su pagine web fasulle create di proposito.

Per proteggersi dalle truffe online è consigliabile utilizzare carte prepagate piuttosto che quelle collegate ai conti correnti, caricando solo le cifre piccole o specifiche a seconda degli acquisti che si vogliono fare. Con questa metodologi si limita il rischio di perdite finanziarie. Qualunque operazione si faccia, che sia Shein o un’altra piattaforma, è importante essere cauti. Attenzione soprattutto alle pagine promozionali, sappiamo che gli sconti fanno gola, ma il rischio è troppo alto.